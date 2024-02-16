16 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и украинские праздники и традиции этого дня

Едва ли не всем интересно, какой сегодня праздник. Люди подходят к этому вопросу с каким-то детским любопытством. Необязательно, что они будут праздновать тот или иной праздник, но то, что ты знаешь разные интересности, поднимает настроение.

Мы расскажем, какой сегодня праздник 16 февраля и кого следует поздравить с именинами.

16 февраля — какой сегодня праздник

День военного журналиста Украины

Журналисты играют немаловажную роль в жизни общества, особенно во время войны. Они ездят в горячие точки и рассказывают нам о ситуации на фронте. Поэтому с 2018 года, согласно приказу Министра обороны Украины, 16 февраля чествуют мужество и профессионализм военных журналистов, которые с первых дней российской агрессии наряду с танкистами, десантниками, морпехами, артиллеристами находятся в самых горячих местах украинского сопротивления.

Сейчас также смотрят

По состоянию на 13 февраля 2024 года с 24 февраля 2022 года Россия убила 70 журналистов. 10 погибли при исполнении профессиональных обязанностей, 60 — как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток, сообщает Институт массовой информации. По состоянию на 31 октября 2023 года в течение 2014-2021 годов Россия убила на территории Украины семь журналистов. Трое погибли при выполнении журналистской задачи, четверо — как участники боевых действий.

День единения в Украине

День единения, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году на фоне подготовки России к вторжению. Тогда ко Дню единения Украины проводились патриотические акции в разных городах нашей страны. В Киеве возле НСК Олимпийский развернули 200-метровый флаг нашей страны.

Украина отмечает этот праздник только в третий раз, в украинских городах и селах поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 16 февраля

Согласно новому церковному календарю, сегодня вспоминают святых Памфила и 11 мучеников: Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

Памфил жил в 3 веке и был пресвитером (глава религиозной общины христиан — ред.) в Кесарии Палестинской.

Родился мужчина в Берите Финикийском, имел хорошее образование. После того как стал главой общины, начал изучать христианскую литературу. Памфил увлекался собиранием христианских письменных памятников, он объяснял Священное Писание. Он сумел собрать библиотеку, где размещалось 30 тысяч томов. Также мужчина основал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.

Ему помогали Валент и Павел. По приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана мужчин заключили в тюрьму, а позже — казнили.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 16 февраля 2024

Часто по народным приметам раньше определяли погоду, ведь у людей не было интернета и прогноза погоды.

Если в этот день слишком тепло, то обязательно последует похолодание.

Если в этот день вороны собираются группками и очень громко каркают, то будет похолодание.

Если начался сильный снегопад, значит, весна будет поздней.

Что сегодня нельзя делать

Прежде сегодня нельзя ругаться и ссориться с родными, потому что тогда долго не найдете слов для примирения. Также сегодня не стоит занимать деньги, шить и вязать.

Памятные события 16 февраля в истории

В 1918 году был принят Акт о независимости Литвы.

В 1937 году химик-исследователь фирмы Дюпон Уоллис Карозерс запатентовал нейлон.

В 1985 году была основана ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация Хезболла.

В 1991 году во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея.

Именины сегодня 16 февраля

Именины 16 февраля отмечают Павел, Илья, Даниил, Макар.

В этом месяце верующие отмечают ряд религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в феврале 2024 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.