16 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та українські свята й традиції цього дня

Чи не всім цікаво, яке сьогодні свято. Люди підходять до цього питання з якоюсь дитячою цікавістю. Необов’язково, що вони святкуватимуть те чи інше свято, але те, що ти знаєш різні цікавинки, підіймає настрій.

Ми розповімо, яке сьогодні свято 16 лютого та кого варто привітати з іменинами.

16 лютого — яке сьогодні свято

День військового журналіста України

Журналісти відіграють важливу роль у житті суспільства, особливо під час війни. Вони їздять у гарчі точки, щоб розповідати нам про ситуацію на фронті. Тому з 2018 року, відповідно до наказу Міністра оборони України, 16 лютого вшановують мужність і професіоналізм військових журналістів, які з перших днів російської агресії поряд із танкістами, десантниками, морпіхами, артилеристами перебувають у найгарячіших місцях українського опору.

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Станом на 13 лютого 2024 з 24 лютого 2022 року Росія вбила 70 журналістів. Десять загинули під час виконання професійних обов’язків, 60 — як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, повідомляє Інститут масової інформації. Станом на 31 жовтня 2023 року упродовж 2014-2021 років Росія вбила на території України сім журналістів. Троє загинули під час виконання журналістського завдання, четверо — як учасники бойових дій.

День єднання в Україні

День єднання, започаткований президентом України Володимиром Зеленським у 2022 році на тлі підготовки Росії до вторгнення. Тоді до Дня єднання України проводилися патріотичні акції у різних містах нашої країни. У Києві на НСК Олімпійський розгорнули 200-метровий прапор нашої країни.

Україна відзначає це свято лише втретє, в українських містах та селищах підіймають державний прапор та виконують гімн.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 16 лютого

Згідно з новим церковним календарем, сьогодні згадують святих Памфіла і 11 мучеників: Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.

Памфіл жив у 3 сторіччі та був пресвітером (голова релігійної громади християн — ред.) у Кесарії Палестинській.

Народився чоловік у Бериті Фінікійському, мав гарну освіту. Після того як став головою громади, то почав вивчати християнську літературу. Памфіл захоплювався збиранням християнських письмових пам’яток, він пояснював Святе Письмо. Він зумів зібрати бібліотеку, де розміщувалося 30 тисяч томів. Також чоловік заснував богословську школу і навернув у християнство багатьох язичників.

Йому допомагали Валент і Павло. За наказом правителя Кесарії Палестинської Урбана чоловіків ув’язнили, а пізніше — стратили.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 16 лютого 2024

Часто за народними прикметами раніше визначали погоду, адже люди не мали інтернету та прогнозу погоди.

Якщо цього дня надто тепло, то обов’язково пізніше настане похолодання.

Якщо цього дня ворони збираються групками й дуже гучно каркають, то буде похолодання.

Якщо почався сильний снігопад, значить весна буде пізньою.

Що сьогодні не можна робити

Насамперед сьогодні не можна лаятися та сваритися з рідними, бо тоді довго не знайдете слів для примирення. Також сьогодні не варто позичати гроші, шити та в’язати.

Пам’ятні події 16 лютого в історії

У 1918 році було ухвалено Акт про незалежність Литви.

У 1937 році хімік-дослідник фірми Дюпон Волліс Карозерс запатентував нейлон.

У 1985 році було засновано ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла.

У 1991 році у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея.

Іменини сьогодні 16 лютого

Іменини 16 лютого відзначають Павло, Ілля, Данило, Макар.

Цього місяця віряни відзначають низку релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому 2024.

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