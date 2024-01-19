19 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день Google отвечает на вопросы пользователей: “Какой сегодня праздник?” Людям всегда интересно знать, какие события произошли в этот день раньше или кого можно поздравить с праздником.

Мы расскажем, какой праздник 19 января и кого следует поздравить с именинами.

19 января — какой сегодня праздник

Всемирный день домашнего сыра

Многие люди в мире являются ценителями сыра. Поэтому Всемирный день домашнего сыра отмечают 19 января, он посвящен универсальному и питательному молочному продукту. Этот праздник довольно молодой, он был основан в январе 2019 года для повышения осведомленности об этом питательном продукте и его универсальности как в сладких, так и в соленых блюдах.

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Международный день фетиша

Каждый год в третью пятницу января отмечают Международный день фетиша. В этом году праздник пришелся на 19 января. Начали его в Великобритании для поддержки и против дискриминации фетиш- и БДСМ-культур. Впервые этот день был отмечен 21 января 2008 года.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 19 января

Согласно новому церковному 19 января отмечают День преподобного Макария Великого. В народном календаре этот праздник называют Макаров день.

Макарий Великий родился в Египте в четвертом столетии. Он с детства воспитывался в христианской вере. Макарий женился, но рано стал вдовцом, вскоре умерли и его родители, так что мужчина остался один. Он пошел в пустыню и жил там у разных старцев-отшельников, перенимая их опыт. От одного из отцов он получил после его смерти посох и якобы волшебную силу.

В 40 лет Макарий стал священником и настоятелем монахов в Скитской пустыне. По преданию, он мог исцелять людей от болезней. Во время правления императора Валента Макария сослали на остров, где жили язычники. Но после чудесного исцеления дочери жреца, язычники приняли христианство.

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Приметы 19 января 2024 года

Часто по народным приметам определяют погоду.

Если в этот день метель, то на Масленицу тоже будет метель.

Если на небе ночью видно много звезд, то зима будет долгой.

А если начались сильные морозы, то лето будет теплым.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя злословить и ссориться, не стоит отказывать в помощи. Также нужно отложить свои дела на следующий день, особенно не заниматься физическим трудом.

Памятные события 19 января в истории

В 1906 году вышел первый номер первого украинского сатирического журнала Шершень.

В 1946 году был создан Союз украинцев в Великобритании.

В 1963 году состоялось первое выступление группы The Beatles на телевидении.

В 2014 году в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича (Вогнехреща).

В 2017 году в Украине официально появилось Суспільне мовлення: зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Именины сегодня 19 января

Именины 19 января отмечают Макар, Петр, Антон, Николай, Федор, Марк, Арсений, Юхим.

В январе верующие отмечают ряд религиозных праздников по новому календарю. Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечают в январе.

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