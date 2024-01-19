19 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня Google відповідає на питання користувачів: “Яке сьогодні свято?” Людям завжди цікаво знати, які події відбулися цього дня раніше чи кого можна привітати зі святом.

Ми розповімо, яке свято 19 січня та кого варто привітати з іменинами.

19 січня — яке сьогодні свято

Всесвітній день домашнього сиру

Багато людей у світі є поціновувачами сиру. Тому Всесвітній день домашнього сиру відзначають 19 січня, він присвячений універсальному і поживному молочному продуктові. Це свято доволі молоде, його заснували у січні 2019 року для підвищення обізнаності про цей поживний продукт і його універсальність як у солодких, так і в солоних стравах.

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Міжнародний день фетиша

Щороку у третю п’ятницю січня відзначають Міжнародний день фетиша. Цього року свято припало на 19 січня. Започаткували його у Великобританії для підтримки та проти дискримінації фетиш- та БДСМ-культур. Вперше цей день відзначили 21 січня 2008 року.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 19 січня

Згідно з новим церковним 19 січня відзначають День преподобного Макарія Великого. У народному календарі це свято називають Макарів день.

Макарій Великий народився в Єгипті у четвертому сторіччі. Він з дитинства виховувався у християнській вірі. Макарій одружився, але рано став вдівцем, незабаром померли і його батьки, тож чоловік залишився один. Він пішов у пустелю і жив там у різних старців-пустельників, переймаючи їхній досвід. Від одного з отців він отримав після його смерті посох та нібито чарівну силу.

У 40 років Макарій став священником і настоятелем ченців у Скитській пустелі. За переказами, він міг зціляти людей від хвороб. Під час правління імператора Валента Макарія заслали на острів, де жили язичники. Але після чудесного зцілення дочки жерця, язичники прийняли християнство.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 19 січня 2024

Часто за народними прикметами визначають погоду.

Якщо цього дня заметіль, то на Масляному тижні теж буде хуртовина.

Якщо на небі вночі видно багато зірок, то зима буде довгою.

А якщо почалися сильні морози, то літо буде теплим.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна лихословити та сваритися, не варто відмовляти у допомозі. Також треба відкласти свої справи на наступний день, особливо не займатися фізичною працею.

Пам’ятні події 19 січня в історії

У 1906 році вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу Шершень.

У 1946 році створили Союз українців у Великій Британії.

У 1963 році відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні.

У 2014 році в Києві на вулиці Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).

У 2017 році в Україні офіційно з’явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Іменини сьогодні 19 січня

Іменини 19 січня відзначають Макар, Петро, Антон, Микола, Федір, Марк, Арсеній, Юхим.

У січня віряни відзначають низку релігійних свят за новим календарем. Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначають у січні.

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