20 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Когда осень не радует своими прохладными и пасмурными утрами, тогда приходится придумывать, как поднять себе настроение. А возможно, стоит узнать, какой сегодня праздник, и отметить его?
Некоторые профессиональные праздники объединяют весь мир. И таким точно можно считать Международный день авиадиспетчера. Ведь эти специалисты помогают ежедневно объединять не только разные страны, но и целые континенты.
ООН с целью отметить достижение официальной статистики положила начало Всемирному дню статистики в 2010 году, что теперь отмечается каждые пять лет.
Всемирная ассоциация кулинарных сообществ в 2004 году начала Международный день повара и кулинара, который теперь отмечают не только шефы, но и представители органов власти, работники туристических компаний и владельцы предприятий общественного питания. Часто в этот день устраивают конкурсы профессионального мастерства среди поваров.
В Украине указом президента в 2005 году был начат Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы с целью предотвращения возникновения и распространения заболевания, а также, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме.
ВОЗ и Национальное общество остеопороза в Великобритании начали Всемирный день борьбы с остеопорозом, чтобы напомнить людям о неизлечимом прогрессивном заболевании, поражающем опорно-двигательную систему, остеопороз.
20 октября отмечают две особенные даты. Правда, одна по юлианскому календарю, а другая — по григорианскому.
Первое событие — чествование памяти великомученика Артемия Антиохийского, который был военачальником. Поэтому традиционно отмечают этот день военные. А вот их близким, или другим гражданским, рекомендуется помолиться за своих защитников.
Второе событие — это день памяти святого Сергея Печерского и мучеников Сергея и Вакха.
В 1854 году родился французский поэт-символист и лирик Артюр Рембо.
В 1924 году в Харькове была открыта первая в советской Украине радиостанция.
В 1930 году был расстрелян большевиками генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.
В 1945 году впервые женщинам во Французской республике предоставлено избирательное право.
В 1953 году в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту.
В 1993 году парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.
Сегодня именины празднуют Артемий, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея, Александр, Федор, Михаил, Ирина, Павел, Леонид, Герасим, Герман, Петр, Иван.
Также раньше мы рассказывали, когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ.
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