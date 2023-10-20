20 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Когда осень не радует своими прохладными и пасмурными утрами, тогда приходится придумывать, как поднять себе настроение. А возможно, стоит узнать, какой сегодня праздник, и отметить его?

20 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день авиадиспетчера

Некоторые профессиональные праздники объединяют весь мир. И таким точно можно считать Международный день авиадиспетчера. Ведь эти специалисты помогают ежедневно объединять не только разные страны, но и целые континенты.

Всемирный день статистики

ООН с целью отметить достижение официальной статистики положила начало Всемирному дню статистики в 2010 году, что теперь отмечается каждые пять лет.

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Международный день повара и кулинара

Всемирная ассоциация кулинарных сообществ в 2004 году начала Международный день повара и кулинара, который теперь отмечают не только шефы, но и представители органов власти, работники туристических компаний и владельцы предприятий общественного питания. Часто в этот день устраивают конкурсы профессионального мастерства среди поваров.

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

В Украине указом президента в 2005 году был начат Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы с целью предотвращения возникновения и распространения заболевания, а также, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

ВОЗ и Национальное общество остеопороза в Великобритании начали Всемирный день борьбы с остеопорозом, чтобы напомнить людям о неизлечимом прогрессивном заболевании, поражающем опорно-двигательную систему, остеопороз.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

20 октября отмечают две особенные даты. Правда, одна по юлианскому календарю, а другая — по григорианскому.

Первое событие — чествование памяти великомученика Артемия Антиохийского, который был военачальником. Поэтому традиционно отмечают этот день военные. А вот их близким, или другим гражданским, рекомендуется помолиться за своих защитников.

Второе событие — это день памяти святого Сергея Печерского и мучеников Сергея и Вакха.

Приметы 20 октября 2023

если сегодня ударили морозы, тогда через 20 дней начнется настоящая зимняя погода;

если деревья не успели сбросить листву, тогда зима начнется через 30 дней;

если сегодня хорошая погода, она продержится еще около 20 дней;

если сегодня месяц бледен, а вода мутная, тогда следует ждать очень морозной и снежной зимы;

если на деревьях сегодня увидишь иней, то следующий год вряд ли будет урожайным;

если вороны и галки кричат и хаотично летают, то скоро ждать снега;

если соберешь большой урожай орехов, тогда ждать снежной зимы;

если в лесу взвыли волки, тогда ждать скорых холодов.

Что сегодня можно и нельзя

сегодня точно нельзя ссориться близким и влюбленным, ведь тогда наладить отношения будет очень тяжело;

также не стоит излишне веселиться;

делать предложение или играть свадьбу тоже не рекомендуется, поскольку тогда брак будет кратким;

не советуют сегодня и даже думать о плохом, поскольку сегодня его привлечь к себе в жизнь очень легко;

лучше же помолиться за военных и их возвращение домой.

Памятные события 20 октября в истории

В 1854 году родился французский поэт-символист и лирик Артюр Рембо.

В 1924 году в Харькове была открыта первая в советской Украине радиостанция.

В 1930 году был расстрелян большевиками генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.

В 1945 году впервые женщинам во Французской республике предоставлено избирательное право.

В 1953 году в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту.

В 1993 году парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют Артемий, Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея, Александр, Федор, Михаил, Ирина, Павел, Леонид, Герасим, Герман, Петр, Иван.

Также раньше мы рассказывали, когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ.

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