20 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Коли осінь не тішить своїми прохолодними та похмурими ранками, тоді доводиться вигадувати, як собі підняти настрій. А можливо варто дізнатися, яке сьогодні свято, та відзначити його?

20 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день авіадиспетчера

Деякі професійні свята об’єднують увесь світ. І таким точно можна вважати Міжнародний день авіадиспетчера. Адже ці спеціалісти допомагають щоденно об’єднувати не лише різні країни, але й цілі континенти.

Всесвітній день статистики

ООН з метою відзначити досягнення офіційної статистики започаткувала Всесвітній день статистики у 2010 році, що тепер відзначається кожні п’ять років.

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Міжнародний день кухаря і кулінара

Всесвітня асоціація кулінарних співтовариств у 2004 році започаткувала Міжнародний день кухаря і кулінара, який тепер відзначають не лише славетні шефи, але й представники органів влади, працівники туристичних компаній і власники підприємств громадського харчування. Часто у цей день влаштовують конкурси професійної майстерності серед кухарів.

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

В Україні указом президента у 2005 році був започаткований Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози з метою запобігання виникненню і поширенню захворювання, а також щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми.

Всесвітній день боротьби з остеопорозом

ВООЗ та Національне товариство остеопорозу у Великій Британії започаткували Всесвітній день боротьби з остеопорозом, щоб нагадати людям про невиліковне прогресивне захворювання, яке вражає опорно-рухову систему, остеопороз.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

20 жовтня відзначають дві особливі дати. Щоправда, одна за юліанським календарем, а інша — за григоріанським.

Перша подія — це вшанування пам’яті великомученика Артемія Антіохійського, який був воєначальником. Тому традиційно відзначають цей день саме військові. А ось їхнім близьким, або ж іншим цивільним, рекомендується помолитись за своїх захисників.

Друга подія — це день пам’яті святого Сергія Печерського та мучеників Сергія і Вакха.

Прикмети 20 жовтня 2023

якщо сьогодні вдарили морози, тоді за 20 днів почнеться справжня зимова погода;

якщо дерева не встигли скинути листя, тоді зима почнеться за 30 днів;

якщо сьогодні гарна погода, тоді вона протримається ще близько 20 днів;

якщо сьогодні місяць блідий, а вода каламутна, тоді варто чекати дуже морозної та сніжної зими;

якщо на деревах сьогодні побачиш іній, то наступний рік навряд чи буде врожайним;

якщо ворони та галки кричать та хаотично літають, то скоро чекати снігу;

якщо збереш великий урожай горіхів, тоді чекати сніжної зими;

якщо у лісі завили вовки, тоді чекати швидких холодів.

Що сьогодні можна і не можна

сьогодні точно не можна сваритися близьким та закоханим, адже тоді налагодити стосунки буде дуже важко;

також не варто надміру веселитися;

робити освідчення чи грати весілля теж не рекомендується, оскільки тоді шлюб буде коротким;

не радять сьогодні й навіть думати про погане, оскільки сьогодні його привернути до себе в життя дуже легко;

натомість краще помолитися за військових та їхнє повернення додому.

Пам’ятні події 20 жовтня в історії

У 1854 році народився французький поет-символіст та лірик Артюр Рембо.

У 1924 році у Харкові було відкрито першу в радянській Україні радіостанцію.

У 1930 році був розстріляний більшовиками генерал-хорунжий УНР Юрій Тютюнник.

У 1945 році вперше жінкам у Французькій республіці надано виборче право.

У 1953 році в США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом.

У 1993 році парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують Артемій, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея, Олександр, Федір, Михайло, Ірина, Павло, Леонід, Герасим, Герман, Петро, Іван.

Також раніше ми розповідали, коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ.

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