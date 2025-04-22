Какой праздник сегодня, 22 апреля — какому святому молиться, что запрещено и почему нужно сделать селфи

Сегодня, 22 апреля 2025 года, верующие празднуют Светлый вторник, второй день после Пасхи, вспоминают о жизни преподобного Теодора Секиота и евангелиста Луки. Во всем мире отмечают День Матери-Земли и День селфи Земли.
А еще сегодня и в ближайшие дни отмечают повышенную активность геомагнитного поля планеты. Узнай об этом из онлайн-карты магнитных бурь и скорректируй свои планы, учитывая эту информацию.
Больше деталей обо всех событиях дня 22 апреля, а также кто сегодня именинник — читай дальше.
22 апреля — какой сегодня церковный праздник и кому молятся верующие
День памяти преподобного Теодора Секиота
Сегодня, 22 апреля, православные чтят память преподобного Теодора Секиота — подвижника шестого века, еще с юности стремившегося к святости.
Он избегал богатства, жил в одиночестве, много постился, спал на голой земле и все время молился. По преданию, бог отблагодарил его за такую преданность даром предсказания, Теодор мог видеть будущее и предостерегал людей от бед.
Преподобному Теодору молятся, когда тяжело на душе, когда нужно сделать важный выбор и не ошибиться в нем, а также просят об исцелении.
День памяти евангелиста Луки
22 апреля 2025 года верующие вспоминают о жизни евангелиста Луки, автора одного из четырех Евангелий. Он не входил в число двенадцати учеников Иисуса, но верно сопровождал апостола Павла во всех его путешествиях.
Лука был врачом, образованным человеком, и благодаря ему мы имеем в Евангелии немало теплых, человечных историй из жизни Иисуса.
По преданию именно Лука впервые нарисовал образ Божией Матери — поэтому его считают первым иконописцем в христианстве.
Кто сегодня, 22 апреля, 2025 года, празднует именины
Поздравь сегодня с днем ангела Виталия, Дмитрия, Теодора, Федора, Клима, Луку, Остапа, Платона, Гаврила, Варфоломея.
Подборка украинских и международных праздников 22 апреля
Международный день Матери-Земли
Этот день — прекрасная возможность попросить прощения у нашей Планеты за мусор, вырубленные леса и дыры в озоновом слое — за наше хищническое и потребительское отношение к ней.
Празднование Международного дня Матери-Земли инициировало ООН, и сейчас его признали и отмечают двести стран мира. Но событие значительно шире официальных мероприятий, оно о любви, уважении и ответственности к нашей уникальной, богатой ресурсами жизненной среде.
И помочь планете может каждый — посади дерево, начни наконец-то разделять мусор, или просто вместо такси возьми велосипед.
Всемирный день селфи Земли
Его каждый год отмечают 22 апреля — в тот же день, что и День Земли. Идея родилась в 2014 году, когда NASA предложило людям по всему миру сделать селфи на фоне природы и поделиться им с хештегом #GlobalSelfie.
Идея проста: показать друг другу красоту Земли и напомнить, как важно ее сберечь. С годами замысел селфи Земли превратился в мировой флешмоб, ныне он объединяет людей из любых уголков мира ради общей цели — защитить от уничтожения цивилизацией наш природный дом.
Приметы 22 апреля
- В этот день традиционно высаживали капусту, потому что считалось, что именно сейчас погода уже достаточно теплая, чтобы растения хорошо прижились.
- Ясный день 22 апреля прогнозирует засушливое лето.
- Дожди в этот день — к влажному лету, хорошему для овощей, которые пьют много воды.
- Если водоплавающие птицы плещутся в воде, жди быстрого потепления.
В целом, этот день был пределом, за который, считалось, зима уже не вернется и можно активно браться за садовые и огородные работы.
Что сегодня нельзя делать
22 апреля — Светлый вторник, день, когда правильно немного притормозить и отдохнуть. Если у тебя важные дела, лучше перенести их на другой день.
По народному поверью, в этот день нельзя обижать птиц и тем более охотиться на них, это большой грех и может принести несчастье.
Продолжается неделя после Пасхи, когда нельзя ссориться, завидовать, переедать. А если кто просит о помощи — нельзя отказать.
Если дома в Светлый вторник беспорядок, то в жизни тоже может начаться хаос. А возникшие 22 апреля ссоры затянутся надолго. Так что лучше держать себя в руках и не портить отношения по пустякам.
Раньше мы рассказывали, можно ли сажать огород в неделю после Пасхи — узнай традиции и посадочный календарь.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!