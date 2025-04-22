Какой праздник сегодня, 22 апреля — какому святому молиться, что запрещено и почему нужно сделать селфи

Сегодня, 22 апреля 2025 года, верующие празднуют Светлый вторник, второй день после Пасхи, вспоминают о жизни преподобного Теодора Секиота и евангелиста Луки. Во всем мире отмечают День Матери-Земли и День селфи Земли.

22 апреля — какой сегодня церковный праздник и кому молятся верующие

День памяти преподобного Теодора Секиота

Сегодня, 22 апреля, православные чтят память преподобного Теодора Секиота — подвижника шестого века, еще с юности стремившегося к святости.

Он избегал богатства, жил в одиночестве, много постился, спал на голой земле и все время молился. По преданию, бог отблагодарил его за такую ​​преданность даром предсказания, Теодор мог видеть будущее и предостерегал людей от бед.

Преподобному Теодору молятся, когда тяжело на душе, когда нужно сделать важный выбор и не ошибиться в нем, а также просят об исцелении.

День памяти евангелиста Луки

22 апреля 2025 года верующие вспоминают о жизни евангелиста Луки, автора одного из четырех Евангелий. Он не входил в число двенадцати учеников Иисуса, но верно сопровождал апостола Павла во всех его путешествиях.

Лука был врачом, образованным человеком, и благодаря ему мы имеем в Евангелии немало теплых, человечных историй из жизни Иисуса.

По преданию именно Лука впервые нарисовал образ Божией Матери — поэтому его считают первым иконописцем в христианстве.

Кто сегодня, 22 апреля, 2025 года, празднует именины

Поздравь сегодня с днем ​​ангела Виталия, Дмитрия, Теодора, Федора, Клима, Луку, Остапа, Платона, Гаврила, Варфоломея.

Подборка украинских и международных праздников 22 апреля

Международный день Матери-Земли

Этот день — прекрасная возможность попросить прощения у нашей Планеты за мусор, вырубленные леса и дыры в озоновом слое — за наше хищническое и потребительское отношение к ней.

Празднование Международного дня Матери-Земли инициировало ООН, и сейчас его признали и отмечают двести стран мира. Но событие значительно шире официальных мероприятий, оно о любви, уважении и ответственности к нашей уникальной, богатой ресурсами жизненной среде.

И помочь планете может каждый — посади дерево, начни наконец-то разделять мусор, или просто вместо такси возьми велосипед.

Всемирный день селфи Земли

Его каждый год отмечают 22 апреля — в тот же день, что и День Земли. Идея родилась в 2014 году, когда NASA предложило людям по всему миру сделать селфи на фоне природы и поделиться им с хештегом #GlobalSelfie.

Идея проста: показать друг другу красоту Земли и напомнить, как важно ее сберечь. С годами замысел селфи Земли превратился в мировой флешмоб, ныне он объединяет людей из любых уголков мира ради общей цели — защитить от уничтожения цивилизацией наш природный дом.

Приметы 22 апреля

В этот день традиционно высаживали капусту, потому что считалось, что именно сейчас погода уже достаточно теплая, чтобы растения хорошо прижились.

Ясный день 22 апреля прогнозирует засушливое лето.

Дожди в этот день — к влажному лету, хорошему для овощей, которые пьют много воды.

Если водоплавающие птицы плещутся в воде, жди быстрого потепления.

В целом, этот день был пределом, за который, считалось, зима уже не вернется и можно активно браться за садовые и огородные работы.

Что сегодня нельзя делать

22 апреля — Светлый вторник, день, когда правильно немного притормозить и отдохнуть. Если у тебя важные дела, лучше перенести их на другой день.

По народному поверью, в этот день нельзя обижать птиц и тем более охотиться на них, это большой грех и может принести несчастье.

Продолжается неделя после Пасхи, когда нельзя ссориться, завидовать, переедать. А если кто просит о помощи — нельзя отказать.

Если дома в Светлый вторник беспорядок, то в жизни тоже может начаться хаос. А возникшие 22 апреля ссоры затянутся надолго. Так что лучше держать себя в руках и не портить отношения по пустякам.

