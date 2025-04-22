Яке свято сьогодні, 22 квітня — якому святому молитися, що заборонено і чому потрібно зробити селфі

Сьогодні, 22 квітня 2025 року, віряни святкують Світлий вівторок, другий день після Великодня, згадують про життя преподобного Теодора Секіота та євангеліста Луки. По всьому світу відзначають День Матері-Землі та День селфі Землі.

А ще — сьогодні та найближчими днями відзначається підвищена активність геомагнітного поля планети. Дізнайся про це з онлайн-карти магнітних бур і скоректуй свої плани, враховуючи цю інформацію.

Більше деталей про всі події дня 22 квітня, а також хто сьогодні іменинник — читай далі.

22 квітня — яке сьогодні церковне свято і кому моляться віряни

День пам’яті преподобного Теодора Секіота

Сьогодні, 22 квітня, православні вшановують пам’ять преподобного Теодора Секіота — подвижника шостого століття, який ще з юності прагнув святості.

Він уникав багатства, жив на самоті, багато постив, спав на голій землі і весь час молився. За переказами, бог віддячив йому за таку відданість даром передбачення, Теодор міг бачити майбутнє і застерігав людей від лиха.

До преподобного Теодора моляться, коли важко на душі, коли потрібно зробити важливий вибір і не помилитися в ньому, а також просять про зцілення.

День пам’яті євангеліста Луки

22 квітня 2025 року віряни згадують про життя євангеліста Луки, автора одного з чотирьох Євангелій. Він не входив до числа дванадцяти учнів Ісуса, але вірно супроводжував апостола Павла в усіх його подорожах.

Лука був лікарем, освіченою людиною, і саме завдяки йому ми маємо у Євангелію чимало теплих, людяних історій з життя Ісуса.

За переказами, саме Лука вперше намалював образ Божої Матері — тому його вважають першим іконописцем у християнстві.

Хто сьогодні, 22 квітня, 2025 року, святкує іменини

Привітай сьогодні з днем ангела Віталія, Дмитра, Теодора, Федора, Клима, Луку, Остапа, Платона, Гаврилу, Варфоломія.

Добірка українських та міжнародних свят 22 квітня

Міжнародний день Матері-Землі

Цей день — чудова нагода попросити пробачення у нашої Планети за сміття, вирубані ліси й дірки в озоновому шарі — за наше хижацьке та споживацьке ставлення до неї.

Святкування Міжнародного дня Матері-Землі ініціювало ООН, і нині його визнали та відзначають двісті країн світу. Але подія значно ширша за офіційні заходи, вона про любов, повагу і відповідальність до нашого унікального, багатого на ресурси життєвого середовища.

І допомогти планеті може кожен — посади дерево, почни нарешті розділяти сміття, або просто замість таксі візьми велосипед.

Всесвітній день селфі Землі

Його щороку відзначають 22 квітня — у той самий день, що й День Землі. Ідея народилася у 2014 році, коли NASA запропонувало людям по всьому світу зробити селфі на фоні природи й поділитися ним із хештегом #GlobalSelfie.

Задум простий: показати одне одному красу Землі й нагадати, як важливо її зберегти. З роками задумка селфі Землі перетворилася на світовий флешмоб, нині він об’єднує людей з будь-яких куточків світу заради спільної мети — захистити від знищення цивілізацією наш природний дім.

Прикмети 22 квітня

Цього дня традиційно висаджували капусту, бо вважалося, що саме зараз погода вже достатньо тепла, щоб рослини добре прижилися.

Ясний день 22 квітня прогнозує посушливе літо.

Дощі в цей день — до вологого літа, гарного для овочів, які п’ють багато води.

Якщо водоплавні птахи плескаються у воді, чекай на швидке потепління.

Загалом цей день був межею, за яку, вважалося, зима вже не повернеться і можна активно братися до садових та городніх робіт.

Що сьогодні не можна робити

22 квітня — Світлий вівторок, день, коли краще трохи пригальмувати і відпочити. Якщо маєш важливі справи, краще перенести їх на інший день.

За народним повір’ям, цього дня не можна кривдити птахів — ні ображати, ні тим паче полювати на них, це великий гріх і може принести нещастя.

Триває тиждень після Великодня, коли не можна сваритися, заздрити, переїдати. А якщо хтось просить про допомогу — не можна відмовити.

Якщо вдома у Світлий вівторок безлад, то в житті теж може початися хаос. А сварки, що виникли 22 квітня, затягнуться надовго. Тож краще тримати себе в руках і не псувати стосунки через дрібниці.

Раніше ми розповідали, чи можна садити город в тиждень після Великодня — дізнайся про традиції та посадковий календар.

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