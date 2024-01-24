24 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день тысячи людей задумываются над тем, какой сегодня праздник. Многим хочется узнать, какие события произошли в этот день раньше и не касается ли какой-то праздник их лично.
Мы расскажем, какой праздник 24 января и кого следует поздравить с именинами.
Этот праздник был установлен указом Президента 22 ноября 2018 года. Дату выбрали не случайно, ведь 24 января 1919 в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.
С того момента в составе Политического департамента Директории УНР начал работу отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов.
Каждый год 24 января в мире отмечается Международный день образования, призванный продемонстрировать роль знаний и обучения в поддержке мира и развития.
Этот праздник довольно молодой, установили его в 2018 году, а уже в следующем году отметили этот день.
Этот праздник довольно молодой, установили его в 2018 году, а уже в следующем году отметили этот день.
Этот праздник был провозглашен 3 декабря 2018 в Брюсселе на международной конференции, посвященной проблемам современного образования. Инициатором введения праздника стала Нигерия.
Идею африканской страны поддержали 58 государств-членов конференции. Затем составили соответствующую резолюцию в поддержку качественного равноценного образования, которое было бы доступно для каждого человека независимо от его национальности, пола и социального положения. В основе ООН указано, что каждый человек должен иметь доступ к качественному образованию.
Согласно новому церковному календарю, 24 января отмечают День памяти Феодосия Антиохийского.
По преданию Феодосий жил в 4-5 веке. Его воспитывали в благочестивой семье, он изучал слово Божие и трудился в храме. Когда стал взрослым, отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и посетил святого Симеона.
Тот предсказал Феодосию, что он соберет вокруг себя верующих и наставит сотни людей на истинный путь. После такого пророчества Феодосий стал жить в пещере, где 30 лет провел в трудах и молитве. К нему стали приходить люди, искавшие подвижнической жизни, тогда была основана святая обитель.
За свою жизнь мужчина положил начало общественным монастырям в Палестине, спасал людей от бед и болезней и указывал путь заблудившимся.
Часто по народным приметам определяют погоду.
Сегодня нельзя ругаться и ссориться, отказывать в помощи, сплетничать и осуждать.
Не стоит лениться, нужно проделать всю запланированную работу.
Именины 24 января отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федосий, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор, Феодосий.
В 2024 году украинцев ждут новые даты религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в 2024 году.
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