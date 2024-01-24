Праздники

24 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 января 2024, 07:00
23 січня: яке свято в Україні у 2024 році
Фото: Pexels

Больше новостей
Як подолати кризу сімейного життя - поради психологині
Общий быт — краш-тест отношений: шесть советов, как избежать кризиса семейной жизни
вправи для лімфи
Недооцененная лимфа: простые упражнения для запуска лимфы и почему тебе это нужно
Рецепт хліба в хлібопічці: простий покроковий рецепт
Рецепт хлеба в хлебопечке: как приготовить простую и вкусную буханку
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
Смотреть больше

Материалы по теме

24 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
23 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
прощенное воскресенье
Прощеное воскресенье: дата празднования в 2024 году и как правильно просить прощения
22 января какой праздник
22 января — какой сегодня праздник. Всеукраинские и религиозные праздники и традиции этого дня
Прощена неділя 2023: традиції дня перед початком посту
День, чтобы отпустить все обиды и помириться! Прощеное воскресенье 2024: дата и традиции

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.01.2024: онлайн

Карта боевых действий 24 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:51
24 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
Понимал, что остался без рук, но жить хотелось! История нацгвардейца о борьбе за свое будущее
0:12:38
Множественное гражданство
Список стран будет регламентироваться: Кулеба развенчал мифы о множественном гражданстве
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:25
Россияне давят дронами под Бахмутом - какая ситуация сейчас
Россияне давят дронами. Бойцы 80-й бригады о тяжелых боях под Бахмутом и сборе на РЭБы
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 23 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:08
Германия
Многолюдные протесты в Германии: люди выступают против пророссийской партии
0:00:43
Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними
ПВО не справилась. Из-за атак на заводы в РФ возрождают всеми забытые практики
0:03:50
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Решают свои проблемы. Румынские фермеры разблокировали пункты пропуска — чего требовали
0:14:25
Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати
Учения НАТО 2024: альянс проведет репетицию нападения России — что об этом известно
Больше видео
Як приготувати пончики з малиновою начинкою: рецепт Лізи Глінської
Читать дальше
Высокие, пышные и невероятно вкусные — как приготовить пончики с малиновой начинкой
Як кинути курити: чи дійсно нікотин заспокоює
Читать дальше
Курение снимает стресс? Рассказываем, действительно ли сигареты успокаивают и как избавиться от вредной привычки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь