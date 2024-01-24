24 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день тысячи людей задумываются над тем, какой сегодня праздник. Многим хочется узнать, какие события произошли в этот день раньше и не касается ли какой-то праздник их лично.

Мы расскажем, какой праздник 24 января и кого следует поздравить с именинами.

24 января — какой сегодня праздник

День внешней разведки Украины

Этот праздник был установлен указом Президента 22 ноября 2018 года. Дату выбрали не случайно, ведь 24 января 1919 в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

Сейчас также смотрят

С того момента в составе Политического департамента Директории УНР начал работу отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов.

Международный день образования

Каждый год 24 января в мире отмечается Международный день образования, призванный продемонстрировать роль знаний и обучения в поддержке мира и развития.

Этот праздник довольно молодой, установили его в 2018 году, а уже в следующем году отметили этот день.

Этот праздник был провозглашен 3 декабря 2018 в Брюсселе на международной конференции, посвященной проблемам современного образования. Инициатором введения праздника стала Нигерия.

Идею африканской страны поддержали 58 государств-членов конференции. Затем составили соответствующую резолюцию в поддержку качественного равноценного образования, которое было бы доступно для каждого человека независимо от его национальности, пола и социального положения. В основе ООН указано, что каждый человек должен иметь доступ к качественному образованию.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 24 января

Согласно новому церковному календарю, 24 января отмечают День памяти Феодосия Антиохийского.

По преданию Феодосий жил в 4-5 веке. Его воспитывали в благочестивой семье, он изучал слово Божие и трудился в храме. Когда стал взрослым, отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и посетил святого Симеона.

Тот предсказал Феодосию, что он соберет вокруг себя верующих и наставит сотни людей на истинный путь. После такого пророчества Феодосий стал жить в пещере, где 30 лет провел в трудах и молитве. К нему стали приходить люди, искавшие подвижнической жизни, тогда была основана святая обитель.

За свою жизнь мужчина положил начало общественным монастырям в Палестине, спасал людей от бед и болезней и указывал путь заблудившимся.

Приметы 24 января 2024

Часто по народным приметам определяют погоду.

Если в этот день будет идти снег, то вечером будет сильный мороз.

Если на праздник Феодосия тепло, весна наступит рано.

Если сейчас на крышах висят сосульки, то в феврале будет тепло.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и ссориться, отказывать в помощи, сплетничать и осуждать.

Не стоит лениться, нужно проделать всю запланированную работу.

Памятные события 24 января в истории

В 1918 году в ночь на 25 января провозгласили независимость Украины.

В 1923 году в Харькове был создан литературный союз Гарт.

В 1976 году произошла одна из самых больших в 20 веке катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции садится на мель танкер Olympic Bravery, который через три недели раскололся пополам.

В 1992 году Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признали независимость Украины.

В 1992 году Украина также установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

Именины сегодня 24 января

Именины 24 января отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федосий, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор, Феодосий.

В 2024 году украинцев ждут новые даты религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в 2024 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.