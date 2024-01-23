23 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Когда погода за окном еще не очень радует, солнечное тепло не греет, а календарь упорно продолжает вместо весны показывать 23 января, какой праздник тогда хочется себя спросить, чтобы поднять настроение.

Если тебе не удалось самостоятельно вспомнить что-нибудь приятное из памятных дат, Вікна с радостью тебе помогут разобраться, какой сегодня праздник.

23 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День ручного письма

День ручного письма, или как его еще называют День почерка, ежегодно празднуется с 1977 года, когда его основала Ассоциация производителей письменных приборов.

Сейчас также смотрят

Отмечают этот праздник, чтобы подчеркнуть важность ручного письма, что остается отражением самоидентичности того или иного человека, поскольку процесс написания текста синхронизирует действия ума и тела.

Всемирный день свободы

Всемирный день свободы, несмотря на свое название, отмечается в основном в трех странах: на Тайване, в Китайской Республике и в Южной Корее. В этих государствах к этому празднику проводятся соответствующие мероприятия в течение всего месяца и носят ежегодный характер.

День пирога

Думаешь, что сегодня не твой день? Даже не день рождения? Тогда ты точно можешь отпраздновать День пирожка. Потому что кто еще может быть столь волшебным пирожочком?

А вот в США, откуда берет свое начало праздник, Национальный день пирогов имеет особое историческое значение, поскольку долгое время, пока переселенные народы еще пытались обустроиться на новой земле, люди не имели достаточно пищи, поэтому спасались такими блюдами как пироги. Теперь ежегодно в США в январе проводятся различные мероприятия, посвященные Дню пирогов.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

23 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого Климента и его ученика Агафангела, погибших за свою веру.

Также в этот день чтят память святой Агаты, которую чтят как мученицу в разных христианских церквях.

Приметы 23 января 2023

если на деревьях ты увидишь иней в этот день, значит, лето будет прохладным;

если будет сильная метель, снегопад, значит, будет и большой урожай;

если день будет солнечным, значит, весна будет ранней;

если будет солнце и мороз, тогда следует ждать жаркий август;

если в этот день будут щебетать громкие птички, значит скоро снова будут морозы;

как увидишь белку, прыгающую по деревьям, тогда можно ждать оттепели.

Что сегодня нельзя делать

не рекомендуется наблюдать за падающими звездами;

не следует лениться в этот день, поскольку раньше считалось, что это может привести к краху в важнейших сферах жизни человека;

нельзя также проводить день в одиночестве;

не рекомендуется ругаться;

следует в этот день отказаться и от алкоголя;

по поверьям рекомендовалось женщинам готовить мясо, поскольку люди считали — это принесет счастье.

Памятные события 23 января в истории

В 1593 году началось первое крупное вооруженное выступление реестровых казаков под руководством Криштофа Косинского против администрации Речи Посполитой, интересы которой на поле боя защищали войска Януша Острожского и Александра Вишневецкого.

В 1832 году родился французский художник-импрессионист Эдуар Мане, известный работами Завтрак на траве, Олимпия и других.

В 1849 году родился украинский меценат, основатель Музея искусств имени Ханенко в Киеве Богдан Ханенко.

В 1891 году родился украинский поэт, переводчик и публицист Павел Тычина.

В 1949 году родился украинский поэт, переводчик Грицько Чубай, в частности, известный поэтическими книгами Пятикнижие и Плач Еремии, которые были изданы уже после смерти автора. Его сын Тарас стал лидером украинской группы Плач Еремии, которая иногда переводит стихи Грицька на музыку.

В 1960 году швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе Триест погрузились на дно Марианской впадины, считающейся самой глубокой в Мировом океане. Они достигли рекордной глубины в 10 916 метров.

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

В 2002 году 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ.

23 января 2015 закончились бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года. Украинские защитники вышли из аэропорта и закрепились в окрестностях города.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют: Владимир, Геннадий, Клим, Климент, Иван, Иосиф, Серафим, Теодор, Федор, Евдокия, Екатерина, Катарина, Макар.

А раньше мы также рассказывали о Дне памяти защитников Донецкого аэропорта и вместе вспоминали хронологию событий.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.