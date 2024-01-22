Прощеное воскресенье: дата празднования в 2024 году и как правильно просить прощения

Прощеное воскресенье — это христианский праздник, который отмечают в последний день Масленицы. Далее, с понедельника, начинается Великий пост, который длится семь недель — до начала Пасхи.

В этот день принято просить прощения у близких людей за все обиды, которые могли быть в течение года. При этом не важно, было это сделано намеренно или случайно.

Когда отмечают Прощеное воскресенье в 2024 году

Дата Прощеного воскресенья каждый год разная. Все зависит от даты Пасхи и от даты начала Великого поста.

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В этом году праздник приходится на 17 марта. Накануне отмечают Масленичную неделю, которая длится с 11 по 17 марта.

Как правильно просить прощения на Прощеное воскресенье

В этот праздник принято искренне просить прощения перед близкими и знакомыми.

Представители церкви отмечают, что нельзя просить прощения обычным словом “прости”, поскольку оно уже стало обыденным. Поэтому человек, который его использует, не чувствует искренней вины за свои поступки.

Традиционно, прощение происходит в форме такого диалога:

— Прости меня!

— Бог простит, и я прощаю!

Главное, что отмечают все священники, прощение должно исходить от чистого сердца и с чистыми намерениями, а не как дань церковным традициям. Потому что только в таком случае эти слова будут иметь смысл.

Праздник имеет целью пробудить у верующих чувство светлости, доброты и искренности.

Традиции на Прощеное воскресенье

Утром верующие посещают церковную службу. Сначала верующие просят прощения перед Богом, стоя перед иконами.

И уже после завершения этого обряда можно просить прощения перед родными и близкими.

Поскольку Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом, поэтому принято накрывать праздничные столы и устраивать семейные посиделки.

Ранее мы рассказывали о новых датах празднования для верующих, согласно церковному календарю 2024.

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