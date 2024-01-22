Прощена неділя: дата святкування і як правильно просити пробачення

Прощена неділя — це християнське свято, що відзначають в останній день Масляної. Далі, з понеділка, починається Великий піст, що триває сім тижнів — до початку Великодня.

У цей день заведено просити вибачення у близьких людей за усі образи, що могли бути протягом року. При цьому не важливо, чи це було зроблено навмисно, чи випадково.

Коли відзначають Прощену неділю у 2024 році

Дата Прощеної неділі щороку різна. Усе залежить від дати Великодня та від дати початку Великого посту.

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У цьому році свято припадає на 17 березня. Напередодні відзначають Масляний тиждень, що триває з 11 по 17 березня.

Як правильно просити вибачення на Прощену неділю

У це свято заведено щиро просити вибачення перед близькими та знайомими.

Представники церкви зазначають, що не можна просити вибачення звичайний словом “пробач”, оскільки воно вже стало буденним. Тож людина, яка його вживає, не відчуває щирої провини за свої вчинки.

Традиційно прощення відбувається у формі такого діалогу:

— Прости мене!

— Бог простить, і я прощаю!

Головне, на чому наголошують усі священики, що пробачення мають іти від щирого серця та з чистими намірами, а не як данину церковним традиція. Тому що тільки в такому разі ці слова матимуть сенс.

Свято має на меті пробудити у вірян почуття світлості, доброти та щирості.

Традиції на Прощену неділю

Вранці віряни відвідують церковну службу. Спочатку вони просять вибачення перед Богом, стоячи перед іконами.

І вже після завершення цього обряду можна просити вибачення перед рідними та близькими.

Оскільки Прощена неділя — це останній день перед Великим постом, тому заведено накривати святкові столи та влаштовувати сімейні посиденьки.

Раніше ми розповідали про нові дати святкування для вірян, згідно з церковним календарем 2024 року.

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