Свята

День, щоб відпустити всі образи та помиритися! Прощена неділя 2024: дата та традиції

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Січня 2024, 11:15
Прощена неділя 2023: традиції дня перед початком посту
Фото: Pexels

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