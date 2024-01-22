День, щоб відпустити всі образи та помиритися! Прощена неділя 2024: дата та традиції

Тиждень перед початком Великого посту називається Масляною, а неділя цього тижня — останній день перед Великим постом — це Прощена неділя. У 2024 році Великий піст розпочинається 18 березня.

Ми розповімо про традиції Прощеної неділі та останнього тижня перед Великим постом.

Прощена неділя 2024

2024 року Прощена неділя випадає на 17 березня. Це свято не має постійної дати. Прощена неділя залежить від церковного календаря. Це останній день Масляної.

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Прощену неділю ще називають Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст.

Згідно з традиціями, цього дня можна востаннє перед початком Великого з’їсти скоромну їжу: яйця, молочні продукти тощо.

Що потрібно робити у Прощену неділю

На Масляну прощалися з зимою, тому в Прощену неділю можуть спалювати опудало Масляної й закликати весну.

Але найважливішим у цей день є прощення. Від цього й назва.

Потрібно просити вибачення у рідних, друзів та знайомих за всі образи. Цієї неділі треба відпустити всі власні образи, примиритися з тими, з ким виникли сварки та розбіжності. Також у цей день можна сповідатися.

Раніше вся родина збиралася вдома у старшого родича. Там просили одне в одного вибачення. Обов’язково потрібно обіймати один одного та прощати всі образи.

Ще в Прощену неділю можна відвідати могили померлих. У них також заведено просити вибачення.

Що потрібно говорити у Прощену неділю

Як правильно просити прощення у Прощену неділю:

Прости мене!

Бог простить!

І вдруге прости!

Бог простить!

І втретє прости!

Бог простить, і я прощаю!

Що можна їсти на Прощену неділю

Оскільки триває святкування Масляниці, на Прощену неділю можна їсти млинці. Окрім цього, господині готували вареники. Цього дня потрібно доїсти усю приготовлену їжу чи поділитися з бідними.

Що не можна робити у Прощену неділю 2024 року

Віряни ставляться до Прощеної неділі з усією серйозністю, так само як і до його заборон. У цей день дотримуються таких заборон:

не можна пити алкоголь;

небажано їсти м’ясні страви, але можна кисломолочні продукти та яйця;

не можна займатися рукоділлям;

прибирати;

прати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися ремонтом;

лаятися;

лихословити;

сваритися;

сварити дітей;

говорити, думати про погане;

думати погано про інших;

обмовляти когось;

бажати зла кому-небудь;

відмовляти у проханні та прощені.

Раніше ми розповідали про головні дати церковних свят у 2024 році.

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