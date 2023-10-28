Праздники

28 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Даниэла Долотова, журналист сайта 28 октября 2023, 07:00
28 жовтня яке свято
Фото: Unsplash

Больше новостей
грусть после секса
Вместо бури эмоций — слезы? Почему возникает грусть после оргазма и нормально ли это: объяснение сексолога
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья
Коктейлі на Гелловін рецепти
Вкусно, аж страшно! Простые рецепты коктейлей на Хэллоуин
28 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
Фильм Пять ночей c Фредди: когда выйдет в Украине и что известно о киноленте
Смотреть больше

Материалы по теме

26 октября какой сегодня праздник
26 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
25 жовтня яке свято
25 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и всемирные праздники и традиции этого дня
Церковні свята у листопаді 2023: детальний церковний календар свят
Третья Пречистая, начало Рождественского поста и другие. Церковный календарь на ноябрь 2023 — старый и новый стиль
Дмитриевская родительская суббота
Вспомнить всех умерших. Дмитриевская родительская суббота: традиции, предостережения и дата по новому календарю

Видео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Каждый бой — это кровь и пот пехотинцев: уникальный репортаж из “заколдованного” Серебрянского леса
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегасбор на 30 миллионов для 3 ОШБр! Помоги героям с зимней амуницией
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Теперь мины не страшны? Что известно об обучении украинских ВМС в Великобритании и разминировании Черного моря
0:02:58
Холодний Яр
Надоело это издевательство, когда стирают мой город с лица земли. Откровение холоднояровцев из-под Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 26 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру
0:05:00
Втратив руку у важких боях: як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву
Тянусь взять автомат, а руки нет. История защитника Геннадия Сысоева и как можно ему помочь
0:06:58
Електронна мобілізація
Ловить на улице больше не будут? Что предусматривает электронный реестр военнослужащих и когда заработает
Больше видео
Стиль серіалу Друзі: як одягати у стилі героїв
Читать дальше
Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь