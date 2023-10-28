28 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Пока украинцы ждут и прокладывают путь к самому важному дню в истории страны и освобождению всех родных территорий от оккупантов, иногда душа может просить еще выдающихся дней и становится интересно, какой сегодня праздник.

28 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день дзюдо

Этот день с 2010 года остается очень важным для миллионов дзюдоистов во всем мире. Каждый год спортсмены выбирают особую тему, чтобы в очередной раз отпраздновать свое увлечение этим видом боевых искусств.

Международный день анимации

28 октября не просто так выбрано еще и для празднования Международного дня анимации, поскольку именно в этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено впервые продемонстрировал почтенной парижской публике подвижные изображения, воспроизведенные на экране.

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Международный день креольского языка и культуры

Также 28 октября по инициативе ООН отмечают Международный день креольского языка и культуры, распространенные в Африке, Азии, Америке и Океании (общее название для островов центральной и южной части Тихого океана — ред.).

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Одной из важнейших дат для украинцев остается и 28 октября как День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Ведь в этот день были вытеснены войска нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.

Праздник был установлен в 2009 году указом президента Украины, чтобы почтить память, подвиг и жертвенность украинского народа во Второй мировой войне.

День бабушек и дедушек

Иногда можно настолько утонуть в своих делах, что забываешь о ближайших. Поэтому был создан День бабушек и дедушек, чтобы каждый человек в который раз напомнил своим родным, как сильно он их ценит и любит.

День перемен к лучшему

Еще один праздник способен сделать этот мир лучше, ведь это День перемен к лучшему. Этот особый день выбрали, чтобы люди вспомнили, что общими усилиями они способны на большие изменения, и сделали шаг к важным трансформациям.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Из-за перехода на новый календарь верующие еще иногда путаются, в какой день отмечать определенный церковный праздник. Так по старому календарю 28 октября чтили память святого Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине, а также преподобномученика Лукияна Антиохийского и преподобного Варса Эдесского.

А вот по новому церковному календарю уже можно чтить память, священномучеников Терентия и Неонилы, священномученицы Параскевы и преподобного Стефана Савваита.

Приметы 28 октября 2023

если во время восхода солнца на небе облака, то жди плохой погоды;

если небо синее и ясное, а звезды ночью тусклые, то ждать теплой зимы;

если вечером небо чистое, а луна светится багровым цветом, то следует ожидать морозной и снежной зимы;

если выпал снег, то в следующем году будет богат урожай хлеба.

Что сегодня нельзя делать

не рекомендуется много смеяться;

не следует ругаться или выяснять отношения с родными;

лучше не злословить в этот день, а тем более желать зла;

не нужно и отказывать другим сегодня в помощи.

Памятные события 28 октября в истории

В 1492 году Колумб высадился на Кубе.

В 1886 году официально открыли статую Свободы в Нью-Йорке.

В 1913 году было открыто трамвайное движение в Виннице.

В 1938 году 17 тысяч польских евреев были арестованы в Третьем Рейхе. Людей тогда отослали на польскую границу, но польское правительство отказалось их принять, поэтому изгнанники остались между двумя странами в лагере беженцев.

В 1989 году Верховный Совет УССР принял закон о государственном статусе украинского языка.

В 1993 году Сенат Австралии признал Голодомор в Украине 1932-1933 годом актом геноцида.

В 2007 году украинский художник Иван Марчук вошел в список британской газеты The Daily Telegraph 100 живущих сегодня гениев современности.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют Арсений, Анна, Дмитрий, Афанасий, Наум, Неонила, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Максим, Иван, Георгий, Егор, Эммануил, Ян.

А вот любители мистики уже довольно скоро дождутся своего любимого праздника. Читай, когда отмечают Хэллоуин 2023 и что о нем известно.

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