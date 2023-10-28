28 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Пока украинцы ждут и прокладывают путь к самому важному дню в истории страны и освобождению всех родных территорий от оккупантов, иногда душа может просить еще выдающихся дней и становится интересно, какой сегодня праздник.
Этот день с 2010 года остается очень важным для миллионов дзюдоистов во всем мире. Каждый год спортсмены выбирают особую тему, чтобы в очередной раз отпраздновать свое увлечение этим видом боевых искусств.
28 октября не просто так выбрано еще и для празднования Международного дня анимации, поскольку именно в этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено впервые продемонстрировал почтенной парижской публике подвижные изображения, воспроизведенные на экране.
Также 28 октября по инициативе ООН отмечают Международный день креольского языка и культуры, распространенные в Африке, Азии, Америке и Океании (общее название для островов центральной и южной части Тихого океана — ред.).
Одной из важнейших дат для украинцев остается и 28 октября как День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Ведь в этот день были вытеснены войска нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
Праздник был установлен в 2009 году указом президента Украины, чтобы почтить память, подвиг и жертвенность украинского народа во Второй мировой войне.
Иногда можно настолько утонуть в своих делах, что забываешь о ближайших. Поэтому был создан День бабушек и дедушек, чтобы каждый человек в который раз напомнил своим родным, как сильно он их ценит и любит.
Еще один праздник способен сделать этот мир лучше, ведь это День перемен к лучшему. Этот особый день выбрали, чтобы люди вспомнили, что общими усилиями они способны на большие изменения, и сделали шаг к важным трансформациям.
Из-за перехода на новый календарь верующие еще иногда путаются, в какой день отмечать определенный церковный праздник. Так по старому календарю 28 октября чтили память святого Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине, а также преподобномученика Лукияна Антиохийского и преподобного Варса Эдесского.
А вот по новому церковному календарю уже можно чтить память, священномучеников Терентия и Неонилы, священномученицы Параскевы и преподобного Стефана Савваита.
В 1492 году Колумб высадился на Кубе.
В 1886 году официально открыли статую Свободы в Нью-Йорке.
В 1913 году было открыто трамвайное движение в Виннице.
В 1938 году 17 тысяч польских евреев были арестованы в Третьем Рейхе. Людей тогда отослали на польскую границу, но польское правительство отказалось их принять, поэтому изгнанники остались между двумя странами в лагере беженцев.
В 1989 году Верховный Совет УССР принял закон о государственном статусе украинского языка.
В 1993 году Сенат Австралии признал Голодомор в Украине 1932-1933 годом актом геноцида.
В 2007 году украинский художник Иван Марчук вошел в список британской газеты The Daily Telegraph 100 живущих сегодня гениев современности.
Сегодня именины празднуют Арсений, Анна, Дмитрий, Афанасий, Наум, Неонила, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Максим, Иван, Георгий, Егор, Эммануил, Ян.
А вот любители мистики уже довольно скоро дождутся своего любимого праздника. Читай, когда отмечают Хэллоуин 2023 и что о нем известно.
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