Путин умер/не умер: почему подобные новости так часто распространяются по сети — вся правда и мифы

Путин умер? Такие вопросы распространяются по сети уже давно и возникают в информационном пространстве с определенной периодичностью. А их популярность часто дает понять, чего действительно ожидает мир.

Однако, как и вся биография от рождения, так и слухи о смерти российского вождя наполнены мифами, что толстым слоем покрывают правду от мира. Поэтому вместе далее попытаемся разобраться, действительно ли Путин умер, почему такие новости периодически распространяются по сети и повлияет ли это событие на ход войны в Украине.

Новые и старые сообщения о состоянии и смерти Путина

Новую волну заинтересованности в вопросе вызвало сообщение анонимного Telegram-канала Генерал СВР. Он якобы ведется от имени бывшего генерала Службы внутренней разведки РФ. Однако следует отметить, что нет подтверждения ни информации об авторе, ни о происхождении и достоверности сообщений канала.

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Вчера, 26 октября, была опубликована информация о якобы констатации смерти Владимира Путина в резиденции на Валдае. Также в сообщении говорится, что врачей заблокировали в комнате с главой Кремля. Их якобы удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева и под контролем секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. В то же время сообщается, что в настоящее время была усилена охрана двойника.

Подтверждения этой информации пока нет, а ее источник достаточно недостоверен, поскольку этот канал уже распространял сообщения о смерти диктатора еще как минимум с 2020 года. Также этот канал несколько дней назад сообщал об остановке сердца Путина.

Однако эти случаи распространения дезинформации о смерти Путина не единичны. Особенно после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стали популярны не только запросы по соответствующему вопросу, но и ложные сообщения, что настала смерть Путина.

Первые сообщения во время полномасштабной войны начали появляться еще в марте 2022 года. Тогда же британское издание The Mirror со ссылкой на личные источники в ФСБ сообщало, что у Путина диагностирована тяжелая форма онкологии, и ему осталось жить два-три года.

Также о тяжелых болезнях говорилось в сообщениях британского таблоида Daily Mail в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что Путин страдает нарушением мозговой деятельности вследствие деменции, болезни Паркинсона или стероидной ярости, которая могла возникнуть из-за лечения стероидами. Тогда издание ссылалось на данные анонимного собеседника по разведке.

Ссылались на свои источники в разведывательном управлении MI6 и журналисты Daily Star в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что Путин уже мог быть мертвым к тому времени. А Кремль просто замалчивает эту информацию и использует двойников, чтобы сохранили свои позиции у власти другие чиновники.

Что касается украинской разведки, то в августе 2022 года представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина говорил, что Путин болен и морально, и физически.

Но сколько бы ни получалось новостей о болезнях или смерти Путина, в Кремле все отрицают и утверждают, что их лидер здоров и жив. Откуда тогда эти сообщения?

Почему появляются новости о смерти Путина

Есть несколько версий, почему может появляться столько новостей о смерти диктатора. И первая довольно простая — запрос читателей, ожидающих это событие. Им часто пользуются и псевдоэксперты, и так называемые астрологи с тарологами. Но пока неизвестно, сбылись ли какие-либо из их прогнозов.

Также исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко поделился своим мнением о постоянных сообщениях, что пришла смерть Путина.

Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника.

Вадим Денисенко считает, что политтехнологи Кремля решили, что вопрос смерти диктатора следует довести до абсурда. Чиновник говорит, что именно эти специалисты запустили канал, распространяющий дезинформацию о главе РФ.

Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников.

Таким образом, эта тема должна настолько надоесть как внутренней аудитории, так и зарубежной, что любопытство уменьшится, а вера после очередного сообщения о смерти будет минимальна.

Кроме того, данная стратегия может помочь контролировать реакцию россиян на ответное сообщение и сдержать возможную панику, когда это произойдет. А вот зарубежная аудитория не будет знать, когда это случится. И из-за распространенной информации о болезнях и вероятной скорой смерти диктатора может уменьшиться желание разрабатывать специально план для его ликвидации.

Подобную тактику описывал колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес в своем романе Осень патриарха, где сначала диктатор стремился увидеть, как народ будет тосковать от потери своего вождя. Но когда он из своего укрытия услышал радостные крики и пение, то решил вычислить своих недоброжелателей. Так диктатор избавился от тех, кто выдавал себя за его приспешников, а народ заставил верить в то, что их вождь бессмертен.

С детства нас приучили верить, что он бессмертен, что он живет в доме власти, — описывает чувство народа Габриель Гарсия Маркес в своем романе.

Что будет, когда диктатор умрет

Существует несколько версий произошедшего, когда Путин умрет. Один из вариантов — это возникновение конфликтов и борьба за власть в РФ. Поскольку в стране-агрессора до сих пор отсутствует легитимный механизм перехода правления. Ранее сообщалось, что, вероятно, диктатор назовет своего преемника и им может оказаться Николай Патрушев. Однако эта информация тоже не была подтверждена.

В эфире телемарафона Єдині новини поделились российский адвокат и правозащитник Николай Полозов считает, что, возможно, определенные должностные лица уже готовятся к борьбе за власть и создают частные военные кампании. Об этом ранее не раз сообщал и Институт изучения войны.

Система государственного устройства РФ, конечно, разбалансирована, и повторение такого мятежа вполне возможно, — добавляет Николай Полозов.

Однако не стоит надеяться на наиболее желанный вариант развития событий, что Путин умрет, в РФ начнется переворот, и российские войска будут вынуждены вернуться на свою территорию. Кроме того, как говорит глава СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу, смерть Путина ничего не изменит в сознании россиян и для Украины.

Если кто считает, что при этом все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.

Высказывает подобное мнение и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник уверен, что в целом российская элита за то, чтобы проводить эту войну. Потому и смерть Путина вряд ли что-то изменит.

Это иллюзия. Война не закончится, потому что Путин это лишь один из элементов этой войны.

Хотя Михаил Подоляк и добавил, что это событие все же может запустить переворотные процессы и противостояния между элитами.

Хотел бы, чтобы мы не жили в этих иллюзиях, что как только с Путиным что-то произойдет, это приведет к финалу войны, — заявил на днях Подоляк Фактам ICTV.

Однако диктатор и его последователи продолжают совершать военные преступления. Читай, что терпят украинские дети на оккупированных территориях.

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