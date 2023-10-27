Путин умер/не умер: почему подобные новости так часто распространяются по сети — вся правда и мифы

Путин умер? Такие вопросы распространяются по сети уже давно и возникают в информационном пространстве с определенной периодичностью. А их популярность часто дает понять, чего действительно ожидает мир.
Однако, как и вся биография от рождения, так и слухи о смерти российского вождя наполнены мифами, что толстым слоем покрывают правду от мира. Поэтому вместе далее попытаемся разобраться, действительно ли Путин умер, почему такие новости периодически распространяются по сети и повлияет ли это событие на ход войны в Украине.
Новую волну заинтересованности в вопросе вызвало сообщение анонимного Telegram-канала Генерал СВР. Он якобы ведется от имени бывшего генерала Службы внутренней разведки РФ. Однако следует отметить, что нет подтверждения ни информации об авторе, ни о происхождении и достоверности сообщений канала.
Вчера, 26 октября, была опубликована информация о якобы констатации смерти Владимира Путина в резиденции на Валдае. Также в сообщении говорится, что врачей заблокировали в комнате с главой Кремля. Их якобы удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева и под контролем секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. В то же время сообщается, что в настоящее время была усилена охрана двойника.
Подтверждения этой информации пока нет, а ее источник достаточно недостоверен, поскольку этот канал уже распространял сообщения о смерти диктатора еще как минимум с 2020 года. Также этот канал несколько дней назад сообщал об остановке сердца Путина.
Однако эти случаи распространения дезинформации о смерти Путина не единичны. Особенно после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стали популярны не только запросы по соответствующему вопросу, но и ложные сообщения, что настала смерть Путина.
Первые сообщения во время полномасштабной войны начали появляться еще в марте 2022 года. Тогда же британское издание The Mirror со ссылкой на личные источники в ФСБ сообщало, что у Путина диагностирована тяжелая форма онкологии, и ему осталось жить два-три года.
Также о тяжелых болезнях говорилось в сообщениях британского таблоида Daily Mail в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что Путин страдает нарушением мозговой деятельности вследствие деменции, болезни Паркинсона или стероидной ярости, которая могла возникнуть из-за лечения стероидами. Тогда издание ссылалось на данные анонимного собеседника по разведке.
Ссылались на свои источники в разведывательном управлении MI6 и журналисты Daily Star в мае 2022 года. Тогда сообщалось, что Путин уже мог быть мертвым к тому времени. А Кремль просто замалчивает эту информацию и использует двойников, чтобы сохранили свои позиции у власти другие чиновники.
Что касается украинской разведки, то в августе 2022 года представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина говорил, что Путин болен и морально, и физически.
Но сколько бы ни получалось новостей о болезнях или смерти Путина, в Кремле все отрицают и утверждают, что их лидер здоров и жив. Откуда тогда эти сообщения?
Есть несколько версий, почему может появляться столько новостей о смерти диктатора. И первая довольно простая — запрос читателей, ожидающих это событие. Им часто пользуются и псевдоэксперты, и так называемые астрологи с тарологами. Но пока неизвестно, сбылись ли какие-либо из их прогнозов.
Также исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко поделился своим мнением о постоянных сообщениях, что пришла смерть Путина.
Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника.
Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника.
Вадим Денисенко считает, что политтехнологи Кремля решили, что вопрос смерти диктатора следует довести до абсурда. Чиновник говорит, что именно эти специалисты запустили канал, распространяющий дезинформацию о главе РФ.
Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников.
Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников.
Таким образом, эта тема должна настолько надоесть как внутренней аудитории, так и зарубежной, что любопытство уменьшится, а вера после очередного сообщения о смерти будет минимальна.
Кроме того, данная стратегия может помочь контролировать реакцию россиян на ответное сообщение и сдержать возможную панику, когда это произойдет. А вот зарубежная аудитория не будет знать, когда это случится. И из-за распространенной информации о болезнях и вероятной скорой смерти диктатора может уменьшиться желание разрабатывать специально план для его ликвидации.
Подобную тактику описывал колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес в своем романе Осень патриарха, где сначала диктатор стремился увидеть, как народ будет тосковать от потери своего вождя. Но когда он из своего укрытия услышал радостные крики и пение, то решил вычислить своих недоброжелателей. Так диктатор избавился от тех, кто выдавал себя за его приспешников, а народ заставил верить в то, что их вождь бессмертен.
С детства нас приучили верить, что он бессмертен, что он живет в доме власти, — описывает чувство народа Габриель Гарсия Маркес в своем романе.
С детства нас приучили верить, что он бессмертен, что он живет в доме власти, — описывает чувство народа Габриель Гарсия Маркес в своем романе.
Существует несколько версий произошедшего, когда Путин умрет. Один из вариантов — это возникновение конфликтов и борьба за власть в РФ. Поскольку в стране-агрессора до сих пор отсутствует легитимный механизм перехода правления. Ранее сообщалось, что, вероятно, диктатор назовет своего преемника и им может оказаться Николай Патрушев. Однако эта информация тоже не была подтверждена.
В эфире телемарафона Єдині новини поделились российский адвокат и правозащитник Николай Полозов считает, что, возможно, определенные должностные лица уже готовятся к борьбе за власть и создают частные военные кампании. Об этом ранее не раз сообщал и Институт изучения войны.
Система государственного устройства РФ, конечно, разбалансирована, и повторение такого мятежа вполне возможно, — добавляет Николай Полозов.
Система государственного устройства РФ, конечно, разбалансирована, и повторение такого мятежа вполне возможно, — добавляет Николай Полозов.
Однако не стоит надеяться на наиболее желанный вариант развития событий, что Путин умрет, в РФ начнется переворот, и российские войска будут вынуждены вернуться на свою территорию. Кроме того, как говорит глава СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу, смерть Путина ничего не изменит в сознании россиян и для Украины.
Если кто считает, что при этом все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.
Если кто считает, что при этом все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.
Высказывает подобное мнение и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник уверен, что в целом российская элита за то, чтобы проводить эту войну. Потому и смерть Путина вряд ли что-то изменит.
Это иллюзия. Война не закончится, потому что Путин это лишь один из элементов этой войны.
Это иллюзия. Война не закончится, потому что Путин это лишь один из элементов этой войны.
Хотя Михаил Подоляк и добавил, что это событие все же может запустить переворотные процессы и противостояния между элитами.
Хотел бы, чтобы мы не жили в этих иллюзиях, что как только с Путиным что-то произойдет, это приведет к финалу войны, — заявил на днях Подоляк Фактам ICTV.
Хотел бы, чтобы мы не жили в этих иллюзиях, что как только с Путиным что-то произойдет, это приведет к финалу войны, — заявил на днях Подоляк Фактам ICTV.
Однако диктатор и его последователи продолжают совершать военные преступления. Читай, что терпят украинские дети на оккупированных территориях.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.