Путін помер/не помер: чому подібні новини так часто ширяться мережею — вся правда та міфи

Путін помер? Такі питання ширяться мережею вже давно та виринають в інформаційному просторі з певною періодичністю. А їхня популярність часто дає зрозуміти, чого насправді чекає світ.

Однак, як і вся біографія від народження, так і чутки про смерть російського вождя наповнені міфами, які товстим шаром вкривають правду від світу. Тому разом далі спробуємо розібратись, чи насправді помер Путін, чому такі новини періодично ширяться мережею та чи вплине ця подія на хід війни в Україні.

Нові та старі повідомлення про стан та смерть Путіна

Нову хвилю зацікавленості в питанні викликало повідомлення анонімного Telegram-каналу Генерал СВР. Він нібито ведеться від імені колишнього генерала Служби внутрішньої розвідки РФ. Однак одразу варто зазначити, що немає підтвердження ані інформації про автора, ані про походження та достовірність повідомлень з каналу.

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Вчора, 26 жовтня, була опублікована інформація про нібито констатацію смерті Володимира Путіна у резиденції на Валдаї. Також у повідомленні йдеться про те, що лікарів заблокували у кімнаті з очільником Кремля. Їх нібито утримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева та під контролем секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Водночас повідомляється, що наразі було посилено охорону двійника.

Підтвердження цієї інформації наразі немає, а її джерело доволі сумнівне, оскільки цей канал вже розповсюджував повідомлення про смерть диктатора ще як мінімум з 2020 року. Також цей канал кілька днів тому повідомляв про зупинку серця Путіна.

Однак ці випадки поширення дезінформації про смерть Путіна непоодинокі. Особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України стали популярними не лише запити з відповідним питанням, але й неправдиві повідомлення про смерть диктатора.

Перші повідомлення за час повномасштабної війни почали з’являтись ще в березні 2022 року. Щоправда, тоді британське видання The Mirror з посиланням на особисті джерела у ФСБ повідомляло, що в Путіна діагностована важка форма онкології і йому залишилось жити два-три роки.

Також про тяжкі хвороби йшлося у повідомленнях британського таблоїду Daily Mail у травні 2022 року. Тоді повідомлялось, що Путін страждає від порушення мозкової діяльності внаслідок деменції, хвороби Паркінсона або стероїдної люті, що могла виникнути через лікування стероїдами. Тоді видання посилалось на дані анонімного співрозмовника з розвідки.

Посилались на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6 й журналісти Daily Star у травні 2022 року. Тоді повідомлялось, що Путін вже міг бути мертвим на той час. А Кремль просто замовчує цю інформацію та використовує двійників, аби зберегли свої позиції при владі інші чиновники.

Що ж стосується української розвідки, то у серпні 2022 року представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна говорив, що Путін хворий і морально, і фізично.

Та скільки б не виходило новин про хвороби чи смерть Путіна, у Кремлі все заперечують та стверджують, що їхній лідер здоровий та живий. Звідки ж тоді ці повідомлення?

Чому з’являються новини про смерть Путіна

Існує декілька версій, чому може з’являтись стільки новин про смерть диктатора. І перша досить проста — запит читачів, які очікують на цю подію. Ним часто користуються і псевдоексперти, і так звані астрологи з тарологами. Та поки невідомо, чи хоч якісь з їхніх прогнозів збулись.

Також виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко поділився своїми думками щодо постійних повідомлень про смерть Путіна.

Звідки така активність? У РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника.

Вадим Денисенко вважає, що політтехнологи Кремля вирішили, що питання смерті диктатора потрібно довести до абсурду. Посадовець говорить, що саме ці фахівці запустили канал, який поширює дезінформацію про очільника РФ.

Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості та двійників.

Таким чином ця тема має настільки набриднути як внутрішній аудиторії, так і закордонній, що цікавість зменшиться, а віра після чергового повідомлення про смерть буде мінімальна.

Крім того, дана стратегія може допомогти контролювати реакцію росіян на відповідне повідомлення та стримати можливу паніку, коли це станеться. А ось закордонна аудиторія не буде знати, коли саме це трапиться. І через поширену інформацію про хвороби та ймовірну швидку смерть диктатора може зменшитись бажання розробляти спеціально план для його ліквідації.

Подібну тактику описував колумбійський письменник Габрієль Гарсія Маркес у своєму романі Осінь патріарха, де спершу диктатор прагнув побачити, як народ буде тужити за втратою свого вождя. Та коли він зі свого сховку почув радісні крики та співи, то вирішив вирахувати своїх недоброзичливців. Так диктатор позбувся тих, хто видавав себе за його поплічника, а народ змусив вірити у те, що їхній вождь безсмертний.

Змалечку нас привчили вірити, що він безсмертний, що він живе в оселі влади, — описує почуття народу Габрієль Гарсія Маркес у своєму романі.

Що буде, коли диктатор помре

Існує кілька версій того, що станеться, коли Путін помре. Один з варіантів — це виникнення конфліктів та боротьба за владу у РФ. Оскільки в країні-агресорці й досі відсутній легітимний механізм переходу правління. Раніше повідомлялось, що ймовірно диктатор назве свого наступника й ним може виявитись Микола Патрушев. Однак ця інформація теж не була підтверджена.

В ефірі телемарафону Єдині новини поділилися російський адвокат і правозахисник Микола Полозов вважає, що можливо наразі певні посадовці вже готуються до боротьби за владу та створюють приватні військові кампанії. Про це раніше неодноразово повідомляв й Інститут вивчення війни.

Система державного устрою РФ, звичайно ж, розбалансована, і повторення такого заколоту цілком можливе, — додає Микола Полозов.

Однак не варто сподіватись на найбільш бажаний варіант розвитку подій, що Путін помре, у РФ почнеться переворот і російські війська будуть змушені повернутись на свою територію. Крім того, як говорить глава РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Фокусу, смерть Путіна нічого не змінить у свідомості росіян і для України.

Якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов’язково хтось має відповідати за це.

Висловлює подібну думку й радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Посадовець впевнений, що загалом російська еліта за те, щоб проводити цю війну. Тому й смерть Путіна навряд чи щось змінить.

Це ілюзія. Війна не закінчиться, тому що Путін — це лише один з елементів цієї війни.

Хоча Михайло Подоляк і додав, що ця подія все ж таки може запустити переворотні процеси та протистояння між елітами.

Хотів би, щоб ми не жили в цих ілюзіях, що як тільки з Путіним щось відбудеться, то це призведе до фіналу війни, — заявив днями Подоляк Фактам ICTV.

Однак наразі диктатор та його послідовники продовжують вчиняти воєнні злочини. Читай, що терплять українські діти на окупованих територіях.

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