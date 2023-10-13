Новини

Найвищий злочин та загроза міжнародному миру: ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ — диктатурою

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 15:00
ПАРЄ
Фото: Unsplash

Більше новин
Найвищий злочин та загроза міжнародному миру: ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ — диктатурою
Як прибрати клей від наклейки: ТОП-10 способів у домашніх умовах
Ленні Кравіц
Йому 59 і він — легенда! Ленні Кравіц знявся у зухвалому кліпі, режисеркою якого стала українка Таню Муіньо
Чим обробити часник перед посадкою на зиму: підготовка до посадки
Щоб врожай був навіть попри зимові морози: чим обробити часник перед посадкою восени
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
СБУ та ВМС атакували корабель Павел Державин та ракетоносій Буян
Корабель Павел Державин та ракетоносій Буян пошкоджені! До чого тут СБУ та ВМС України — подробиці
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Покровськ
Іскандером по центру міста! Ворожий обстріл Покровська — що відомо про наслідки та жертв

Відео
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини

Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
українські захисники
Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі
Ізраїль
Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Найбільший наступ на Авдіївку за всю повномасштабну війну — що відбувається на Сході
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Джихад: що це, що потрібно знати про це і чи є це в Корані
Читати далі
Євреїв у всьому світі просять бути пильними: ХАМАС закликає до всесвітнього джихаду: що це таке та чим небезпечний

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь