Найвищий злочин та загроза міжнародному миру: ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ — диктатурою

Ще десять років тому Путін почав переховувати одного злочинця та називав його легітимним, як вже сьогодні, 13 жовтня, його самого Парламентська асамблея Ради Європи визнало нелегітимним, щоб зупинити його нескінченний мандат.

Продовження правління Путіна перетворило Росію на фактичну диктатуру, що загрожує міжнародному миру.

Про це рішення повідомила голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева та прес-служба Міністерства закордонних справ.

Як повідомила посадовиця, після закінчення строку так званого президентства диктатора контакти з ними обмежаться. Винятком стануть лише гуманітарні питання.

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Рішення ПАРЄ

Також ПАРЄ підтвердила свою рішучу підтримку створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії. Такий крок необхідний, щоб притягнути до відповідальності насамперед російське керівництво, зокрема Путіна.

За первинний (найвищий) злочин, що призвів зрештою до всіх інших масових воєнних злочинів та злочинів проти людства, зокрема розв’язання загарбницької війни проти України.

Крім того, асамблея вважає, що міжнародний кримінальний трибунал у такому випадку має розслідувати всі події на території України з лютого 2014 року. Тобто воєнними злочинами вважатимуться й незаконна анексія Криму, війна на Донбасі та збиття рейсу MH17.

Таким чином Європейський Суд з прав людини визначив і дату початку агресії РФ — березень 2014 року.

До того ж ПАРЄ закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати Путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію. Підставою для цього має бути ордер на арешт.

Нагадаю, нещодавно Римський Статут ратифікувала Вірменія. Тобто географія, де Путіна та “омбудсменку” з прав дітей можуть заарештувати, — розширюється постійно!

Також раніше ПА НАТО визнала Росію державою-терористом. Читай про резолюцію та створення міжнародного трибуналу.

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