Высшее преступление и угроза международному миру: ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

Еще десять лет назад Путин начал скрывать одного преступника и называл его легитимным, как уже сегодня, 13 октября, его самого Парламентская ассамблея Совета Европы признала нелегитимным, чтобы остановить его бесконечный мандат.

Продолжение правления Путина превратило Россию в фактическую диктатуру, угрожающую международному миру.

Об этом решении сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева и пресс-служба Министерства иностранных дел.

Как сообщила чиновница, по истечении срока так называемого президентства диктатора контакты с ними ограничатся. Исключением станут только гуманитарные вопросы.

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Решение ПАСЕ

Также ПАСЕ подтвердила свою решительную поддержку создания специального международного криминального трибунала за преступление агрессии. Такой шаг необходим, чтобы привлечь к ответственности, прежде всего, российское руководство, в частности Путина.

За первоначальное (наивысшее) преступление, приведшее в конце концов ко всем другим массовым военным преступлениям и преступлениям против человечества, в частности, развязывание захватнической войны против Украины.

Кроме того, Ассамблея считает, что международный уголовный трибунал в таком случае должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года. То есть военными преступлениями можно считать и незаконную аннексию Крыма, войну на Донбассе и сбивание рейса MH17.

Таким образом, Европейский Суд по правам человека определил и дату начала агрессии РФ — март 2014 года.

К тому же, ПАСЕ призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию. Основанием для этого должен быть ордер на арест.

Напомним, недавно Римский статут ратифицировала Армения. То есть география, где Путина и “омбудсменку” по правам детей могут арестовать, — расширяется постоянно!

Также ранее ПА НАТО признала Россию государством-террористом. Читай о резолюции и создании международного трибунала.

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