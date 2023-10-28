28 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Поки українці чекають та торують шлях до найважливішого дня в історії країни й звільнення усіх рідних територій від окупантів, часом душа може просити ще визначних днів та стає цікаво, яке сьогодні свято.

28 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день дзюдо

Цей день з 2010 року лишається досить важливим для мільйонів дзюдоїстів у всьому світі. Щороку спортсмени обирають особливу тему, аби вкотре відсвяткувати своє захоплення цим видом бойових мистецтв.

Міжнародний день анімації

28 жовтня не просто так обране ще й для відзначення Міжнародного дня анімації, оскільки саме в цей день у 1892 році художник та винахідник з Франції Еміль Рено вперше продемонстрував паризькій публіці рухомі зображення, які були відтворені на екрані.

Зараз також дивляться

Міжнародний день креольської мови та культури

Також 28 жовтня за ініціативи ООН святкують Міжнародний день креольської мови та культури, що поширені в Африці, Азії, Америці та Океанії (загальна назва для островів центральної та південної частини Тихого океану, — ред.).

День визволення України від фашистських загарбників

Однією з надзвичайно важливих дат для українців лишається й 28 жовтня як День визволення України від фашистських загарбників. Адже саме в цей день були витіснені війська нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

Свято було встановлене у 2009 році указом президента України, щоб вшанувати пам’ять, подвиг та жертовність українського народу у Другій світовій війні.

День бабусь та дідусів

Іноді можна настільки потонути у своїх справах, що забуваєш про найближчих. Тому був започаткований День бабусь та дідусів, аби кожна людина вкотре нагадала своїм рідним, як сильно вона їх цінує та любить.

День змін на краще

Ще одне свято здатне зробити цей світ кращим, адже це День змін на краще. Цей особливий день обрали, щоб люди пригадали, що спільними зусиллями вони здатні на великі зміни, та зробили крок до важливих трансформацій.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

Через перехід на новий календар віряни ще часом плутаються, у який день відзначати певне церковне свято. Так за старим календарем 28 жовтня вшановували пам’ять святого Євфимія Солунського, який жив у ІХ столітті у Палестині, а також преподобномученика Лукіяна Антіохійського та преподобного Варса Едеського.

А ось за новим церковним календарем вже можна вшановувати пам’ять, священномучеників Терентія й Неоніли, священномучениці Параскеви та преподобного Стефана Савваїта.

Прикмети 28 жовтня 2023

якщо під час сходу сонця на небі хмари, то чекай поганої погоди;

якщо небо синє та ясне, а зірки вночі тьмяні, то чекати теплої зими;

якщо ввечері небо чисте, а місяць світиться багряним, то варто чекати на морозну та сніжну зиму;

якщо випав сніг, то наступного року буде багатий врожай хліба.

Що сьогодні не можна робити

не рекомендується багато сміятись;

не варто лаятися чи з’ясовувати стосунки з рідними;

краще не лихословити у цей день, а тим паче бажати зла;

не потрібно й відмовляти іншим сьогодні в допомозі.

Пам’ятні події 28 жовтня в історії

У 1492 році Колумб висадився на Кубі.

У 1886 році офіційно відкрили статую Свободи у Нью-Йорку.

У 1913 році відкрили трамвайний рух у Вінниці.

У 1938 році 17 тисяч польських євреїв було заарештовано у Третьому Рейху. Людей тоді відіслали до польського кордону, але польський уряд відмовився їх прийняти, тому вигнанці залишились між двома країнами у таборі біженців.

У 1989 році Верховна Рада УРСР ухвалила закон про державний статус української мови.

У 1993 році Сенат Австралії визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років актом геноциду.

У 2007 році український художник Іван Марчук увійшов до списку британської газети The Daily Telegraph 100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують Арсеній, Ганна, Дмитро, Панас, Наум, Неоніла, Степан, Терентій, Тимофій, Микола, Максим, Іван, Георгій, Єгор, Еммануїл, Ян.

А ось любителі містики вже досить скоро дочекаються своє улюблене свято. Читай, коли відзначають Гелловін 2023 та що про нього відомо.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.