Свята

28 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Даніела Долотова, журналістка сайту 28 Жовтня 2023, 07:00
28 жовтня яке свято
Фото: Unsplash

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