7 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и всеукраинские праздники и традиции этого дня

7 мая — какой сегодня праздник? Такой вопрос интересует, наверное, и тебя, ведь ты открыл (-ла) этот материал. Спешим тебе рассказать, какой праздник 7 мая отмечают, о приметах и запретах этого дня, а также какие памятные события произошли в этот день в истории. Обо всем этом и не только — читай далее в материале.

7 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День города Ивано-Франковск

Ежегодно 7 мая в Ивано-Франковске отмечают день города. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1662 году город получил Магдебургское право — документ, который давал право местного самоуправления и установления собственных законов.

Светлый вторник

Светлый вторник — это третий день после Пасхи. По традиции, вся неделя после Пасхи, которая еще называется Светлой седмицей, является праздничной. В этот день принято праздновать День Иверской Иконы Божьей Матери, которая известна своей необычайной чудотворной силой.

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Всемирный день борьбы с астмой

Ежегодно в первый вторник мая по всему миру отмечают Всемирный день борьбы с астмой. Это болезнь, от которой по данным ВОЗ по состоянию на 2019 год страдает более 262 миллионов и умерло 455 тысяч человек в разных уголках планеты. Цель праздника — повысить осведомленность людей об этом заболевании и предоставить больным астмой качественное и доступное лечение.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому церковному календарю, 7 мая верующие вспоминают появление на небе Креста Господня в Иерусалиме и чтят мученика Акакия Сотника. Он родился в Каппадокии и жил в III-IV веках. Акакий служил в Мартисийском полку как сотник под командованием Фирма.

Во время допросов относительно вероисповедания, которые проводил Фирм, Акакий откровенно признал себя христианином, из-за чего был подвергнут жестоким пыткам. Но несмотря на все, он держался своих убеждений.

Чрезвычайная преданность вере помогла почувствовать Акакию сверхъестественную защиту даже в тюрьме, где ему являлись юноши, ухаживали за его ранами и приносили еду. Святой Акакий был обезглавлен в 303 году.

Приметы 7 мая 2024 года

дождь в этот день предвещает теплый сентябрь;

утром радуга — к дождю, а вечером к ясной погоде;

увидеть ласточку 7 мая — к удачному дню.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя 7 мая ходить по траве босиком и злоупотреблять алкогольными напитками. Сегодня нельзя скупиться — надо наоборот помогать нуждающимся.

Памятные события 7 мая в истории

В 1824 году премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена в Вене.

В 1832 году о своей независимости провозгласила Греция.

В 1861 году штат Теннесси принял решение об отделении от Соединенных Штатов Америки.

В 1937 году Германией и Италией был создан военный союз, известный как Ось Рим-Берлин.

В 1956 году в Великобритании министр здравоохранения отказался начать кампанию борьбы с курением, поскольку не был уверен, что это вредно.

В 1995 году НБУ выпустил монету стоимостью 200 тысяч рублей.

В 1996 году премьера фильма Пятый элемент режиссера Люка Бессона на Каннском кинофестивале.

В 2008 году в 11:00 в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. В эпицентре землетрясения находился остров Змеиный.

В 2016 году первый в мире памятник гетману Ивану Мазепе открыли в Полтаве.

Именины сегодня

В этот день именины празднуют: Акакий, Антон, Давид, Иосиф, Иван, Исидор, Каролина, Михаил, Степан, Фаддей.

Ранее мы рассказывали, когда празднуют День вышиванки в 2024 году.

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