7 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всеукраїнські свята й традиції цього дня

7 травня — яке сьогодні свято? Таке запитання цікавить, мабуть, й тебе, адже ти відкрив (-ла) цей матеріал. Спішимо тобі розповісти, яке свято 7 травня відзначають, про прикмети та заборони цього дня, а також які пам’ятні події сталися у цей день в історії. Про усе це і не тільки — читай далі у матеріалі.

7 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День міста Івано-Франківськ

Щорічно 7 травня в Івано-Франківську відзначають день міста. Ця дата обрана не випадково, адже саме у цей день 1662 року місто отримало Магдебурзьке право — документ, що надавав право місцевого самоврядування та встановлення власних законів.

Світлий вівторок

Світлий вівторок — це третій день після Великодня. За традицією, весь тиждень після Великодня, який ще називається Світла седмиця, є святковим. У цей день заведено святкувати День Іверської Ікони Божої Матері, яка відома своєю надзвичайною чудотворною силою.

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Всесвітній день боротьби з астмою

Щорічно у перший вівторок травня по всьому світу відзначають Всесвітній день боротьби з астмою. Це хвороба, від якої, за даними ВООЗ, станом на 2019 рік страждає понад 262 мільйонів людей, а померло від неї 455 тисяч людей у різних куточках планети. Мета свята — підвищити обізнаність про це захворювання та надати хворим на астму якісне та доступне лікування.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим церковним календарем, 7 травня віряни згадують появу на небі Хреста Господнього у Єрусалимі та вшановують мученика Акакія Сотника. Він народився в Каппадокії та жив у III-IV століттях. Акакій служив у Мартисійському полку як сотник під командуванням Фірма.

Під час допитів щодо віросповідання, які проводив Фірм, Акакій відверто визнав себе християнином, через що став був підданий жорстоким тортурам. Та попри усе, він тримався своїх переконань.

Надзвичайна відданість вірі допомогла відчути Акакію надприродний захист навіть у в’язниці, де йому являлися юнаки, доглядали за його ранами та приносили їжу. Святого Акакія було обезголовлено у 303 році.

Прикмети 7 травня 2024

дощ у цей день віщує теплий вересень;

вранці веселка — до дощу, а увечері до ясної погоди;

побачити ластівку 7 травня — до вдалого дня.

Що сьогодні не можна робити

Не можна 7 травня ходити по траві босоніж та зловживати алкогольними напоями. Також не можна скупитися — треба навпаки допомагати нужденним.

Пам’ятні події 7 травня в історії

У 1824 році прем’єра Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена у Відні.

У 1832 році про свою незалежність проголосила Греція.

У 1861 році штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від Сполучених Штатів Америки.

У 1937 році Німеччиною та Італією був створений військовий союз, що відомий як Вісь Рим-Берлін.

У 1956 році у Великій Британії міністр охорони здоров’я відмовився почати кампанію боротьби з палінням, оскільки не був певен, що це шкідливо.

У 1995 році НБУ випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

У 1996 році прем’єра фільму П’ятий елемент режисера Люка Бессона на Каннському кінофестивалі.

У 2008 році об 11:00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. В епіцентрі землетрусу перебував острів Зміїний.

У 2016 році перший у світі пам’ятник гетьману Івану Мазепі відкрили у Полтаві.

Іменини сьогодні

У цей день іменини святкують: Акакій, Антон, Давид, Йосип, Іван, Ісидор, Кароліна, Михайло, Степан, Фадей.

Раніше ми розповідали, коли святкують День вишиванки у 2024 році.

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