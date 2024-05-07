7 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всеукраїнські свята й традиції цього дня

7 травня — яке сьогодні свято? Таке запитання цікавить, мабуть, й тебе, адже ти відкрив (-ла) цей матеріал. Спішимо тобі розповісти, яке свято 7 травня відзначають, про прикмети та заборони цього дня, а також які пам’ятні події сталися у цей день в історії. Про усе це і не тільки — читай далі у матеріалі.
Щорічно 7 травня в Івано-Франківську відзначають день міста. Ця дата обрана не випадково, адже саме у цей день 1662 року місто отримало Магдебурзьке право — документ, що надавав право місцевого самоврядування та встановлення власних законів.
Світлий вівторок — це третій день після Великодня. За традицією, весь тиждень після Великодня, який ще називається Світла седмиця, є святковим. У цей день заведено святкувати День Іверської Ікони Божої Матері, яка відома своєю надзвичайною чудотворною силою.
Щорічно у перший вівторок травня по всьому світу відзначають Всесвітній день боротьби з астмою. Це хвороба, від якої, за даними ВООЗ, станом на 2019 рік страждає понад 262 мільйонів людей, а померло від неї 455 тисяч людей у різних куточках планети. Мета свята — підвищити обізнаність про це захворювання та надати хворим на астму якісне та доступне лікування.
За новим церковним календарем, 7 травня віряни згадують появу на небі Хреста Господнього у Єрусалимі та вшановують мученика Акакія Сотника. Він народився в Каппадокії та жив у III-IV століттях. Акакій служив у Мартисійському полку як сотник під командуванням Фірма.
Під час допитів щодо віросповідання, які проводив Фірм, Акакій відверто визнав себе християнином, через що став був підданий жорстоким тортурам. Та попри усе, він тримався своїх переконань.
Надзвичайна відданість вірі допомогла відчути Акакію надприродний захист навіть у в’язниці, де йому являлися юнаки, доглядали за його ранами та приносили їжу. Святого Акакія було обезголовлено у 303 році.
Не можна 7 травня ходити по траві босоніж та зловживати алкогольними напоями. Також не можна скупитися — треба навпаки допомагати нужденним.
У цей день іменини святкують: Акакій, Антон, Давид, Йосип, Іван, Ісидор, Кароліна, Михайло, Степан, Фадей.
Раніше ми розповідали, коли святкують День вишиванки у 2024 році.
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