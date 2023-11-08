8 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник. Поэтому люди постоянно ищут информацию о том, какой сегодня праздник.
Мы расскажем, какие международные и религиозные праздники отмечают 8 ноября и кого следует поздравить с именинами.
8 ноября отмечается не только Международный день радиологии, но и День рентгенолога. Этот праздник инициирован научно-исследовательским сообществом.
Эти праздники связывают события в истории физики и медицины. Именно 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Это стало одним из самых значимых открытий для медицины, ведь помогло с диагностикой многих заболеваний.
Впервые Международный день радиологии отметили в 2012 году. Инициаторы хотят, чтобы праздник был признан официально.
Во Всемирный день пианиста чествуют выдающиеся достижения музыкантов по всему миру. Традиционно организуют различные мероприятия, концерты, официальные визиты известных пианистов, образовательные мастер-классы.
Согласно новому церковному календарю, 8 ноября отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе этот праздник называют Михайлов день.
Архистратига Михаила считают вождем воинства Господнего и главным борцом против дьявола и беззакония. Архангел Михаил является самым главным архангелом.
Архистратиг сверг падшего ангела Денницу и других, ведь он взбунтовался против Бога. Тогда Михаил сверг его с небес, а тот стал дьяволом. Чаще всего Михаила изображают как молодого человека в доспехах с мечом или копьем. В Украине много церквей и храмов в честь Михаила, в частности самый известный Михайловский Златоверхий монастырь.
Наши предки обращались к народным приметам, чтобы определить, какой будет погода. Чаще всего прогнозы сбывались.
В Михайлов день есть ряд запретов. Прежде всего, следует отложить важные дела, ведь работа считается грехом. Также нельзя:
Сегодня именины празднуют не так много людей: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.
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