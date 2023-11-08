8 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник. Поэтому люди постоянно ищут информацию о том, какой сегодня праздник.

Мы расскажем, какие международные и религиозные праздники отмечают 8 ноября и кого следует поздравить с именинами.

8 ноября — какой сегодня международный праздник

Международный день радиологии

8 ноября отмечается не только Международный день радиологии, но и День рентгенолога. Этот праздник инициирован научно-исследовательским сообществом.

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Эти праздники связывают события в истории физики и медицины. Именно 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. Это стало одним из самых значимых открытий для медицины, ведь помогло с диагностикой многих заболеваний.

Впервые Международный день радиологии отметили в 2012 году. Инициаторы хотят, чтобы праздник был признан официально.

Всемирный день пианиста

Во Всемирный день пианиста чествуют выдающиеся достижения музыкантов по всему миру. Традиционно организуют различные мероприятия, концерты, официальные визиты известных пианистов, образовательные мастер-классы.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Согласно новому церковному календарю, 8 ноября отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе этот праздник называют Михайлов день.

Архистратига Михаила считают вождем воинства Господнего и главным борцом против дьявола и беззакония. Архангел Михаил является самым главным архангелом.

Архистратиг сверг падшего ангела Денницу и других, ведь он взбунтовался против Бога. Тогда Михаил сверг его с небес, а тот стал дьяволом. Чаще всего Михаила изображают как молодого человека в доспехах с мечом или копьем. В Украине много церквей и храмов в честь Михаила, в частности самый известный Михайловский Златоверхий монастырь.

Приметы 8 ноября 2023 года

Наши предки обращались к народным приметам, чтобы определить, какой будет погода. Чаще всего прогнозы сбывались.

Если в этот день красная звезда, то начнутся затяжные холода.

Если в этот день потеплело, то зима будет наполнена оттепелями.

Если в этот день уже есть снег, то весна будет холодно со снегом.

Что сегодня нельзя делать

В Михайлов день есть ряд запретов. Прежде всего, следует отложить важные дела, ведь работа считается грехом. Также нельзя:

ссориться, выяснять отношения, особенно с родственниками;

завидовать;

жаловаться на судьбу;

отказывать в помощи;

брать в руки острые предметы, пилить, рубить и т.д.

Памятные события 8 ноября в истории

В 1927 году была заложена Днепровская гидроэлектростанция мощностью 650 тыс. лошадиных сил.

В 1935 году в Чернигове был открыт Литературно-мемориальный музей Н. Н. Коцюбинского.

В 1997 году во Львове был открыт памятник жертвам коммунистических преступлений.

Именины сегодня 8 ноября

Сегодня именины празднуют не так много людей: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

Совсем скоро наступит Новый год, некоторые уже занимаются декором. Ранее мы рассказывали, как украсить елку на Новый год.

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