8 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Кожного дня у світі відзначають якесь свято. Тому люди постійно шукають інформацію про те, яке сьогодні свято.
Ми розповімо, які міжнародні та релігійні свята відзначають 8 листопада та кого варто привітати з іменинами.
8 листопада відзначають не лише Міжнародний день радіології, а й День рентгенолога. Це свято ініційоване великим науково-дослідними товариством.
Ці свята пов’язує подія в історії фізики та медицини. Саме 8 листопада 1895 року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівське випромінювання. Це стало одним із найбільших відкриттів для медицини, адже допомогло з діагностикою у багатьох випадках.
Вперше Міжнародний день радіології відзначили у 2012 році. Ініціатори хочуть, щоб свято визнали офіційно.
У Всесвітній день піаніста вшановують видатні досягнення музикантів у всьому світі. Традиційно організовують різноманітні заходи, концерти, офіційні візити відомих піаністів, освітні майстер-класи тощо.
Згідно з новим церковним календарем, 8 листопада відзначають Собор Архистратига Михаїла. У народі це свято називають Михайлів день.
Архистратига Михаїла вважають вождем воїнства Господнього та головним борцем проти диявола і беззаконня. Архангел Михаїл є найголовнішим архангелом.
Архистратиг повалив занепалого ангела Денницю та інших, адже він збунтувався проти Бога. Тоді Михаїл повалив його з небес, а той став дияволом. Найчастіше Михаїла зображують як молодого чоловіка в обладунках з мечем або списом. В Україні є багато церков та храмів на честь Михайла, зокрема найвідоміший Михайлівський Золотоверхий монастир.
Наші предки зверталися до народних прикмет, щоб визначити, якою буде погода. Найчастіше прогнози збувалися.
У Михайлів день є низка заборон. Насамперед слід відкласти важливі справи, адже робота вважається гріхом. Також не можна:
Сьогодні іменини святкують не так багато людей: Марфа, Рафаїл, Михайло, Гавриїл.
Зовсім скоро настане Новий рік, дехто вже займається декором. Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.