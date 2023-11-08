8 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Кожного дня у світі відзначають якесь свято. Тому люди постійно шукають інформацію про те, яке сьогодні свято.

Ми розповімо, які міжнародні та релігійні свята відзначають 8 листопада та кого варто привітати з іменинами.

8 листопада — яке сьогодні міжнародне свято

Міжнародний день радіології

8 листопада відзначають не лише Міжнародний день радіології, а й День рентгенолога. Це свято ініційоване великим науково-дослідними товариством.

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Ці свята пов’язує подія в історії фізики та медицини. Саме 8 листопада 1895 року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівське випромінювання. Це стало одним із найбільших відкриттів для медицини, адже допомогло з діагностикою у багатьох випадках.

Вперше Міжнародний день радіології відзначили у 2012 році. Ініціатори хочуть, щоб свято визнали офіційно.

Всесвітній день піаніста

У Всесвітній день піаніста вшановують видатні досягнення музикантів у всьому світі. Традиційно організовують різноманітні заходи, концерти, офіційні візити відомих піаністів, освітні майстер-класи тощо.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Згідно з новим церковним календарем, 8 листопада відзначають Собор Архистратига Михаїла. У народі це свято називають Михайлів день.

Архистратига Михаїла вважають вождем воїнства Господнього та головним борцем проти диявола і беззаконня. Архангел Михаїл є найголовнішим архангелом.

Архистратиг повалив занепалого ангела Денницю та інших, адже він збунтувався проти Бога. Тоді Михаїл повалив його з небес, а той став дияволом. Найчастіше Михаїла зображують як молодого чоловіка в обладунках з мечем або списом. В Україні є багато церков та храмів на честь Михайла, зокрема найвідоміший Михайлівський Золотоверхий монастир.

Прикмети 8 листопада 2023

Наші предки зверталися до народних прикмет, щоб визначити, якою буде погода. Найчастіше прогнози збувалися.

Якщо цього дня є червона зоря, то почнуться затяжні холоди.

Якщо у цей день потеплішало, то зима буде наповнена відлигами.

Якщо в цей день уже спостерігається сніг, то весна буде холодною та зі снігом.

Що сьогодні не можна робити

У Михайлів день є низка заборон. Насамперед слід відкласти важливі справи, адже робота вважається гріхом. Також не можна:

сваритися, з’ясовувати стосунки, особливо з родичами;

заздрити;

скаржитися на долю;

відмовляти в допомозі;

брати в руки гострі предмети, пиляти, рубати тощо.

Пам’ятні події 8 листопада в історії

У 1927 році було Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил.

У 1935 році у Чернігові відкрили Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського.

У 1997 році у Львові відкрили пам’ятник жертвам комуністичних злочинів.

Іменини сьогодні 8 листопада

Сьогодні іменини святкують не так багато людей: Марфа, Рафаїл, Михайло, Гавриїл.

Зовсім скоро настане Новий рік, дехто вже займається декором. Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік.

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