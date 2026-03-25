Благовещение 2026: дата и традиции праздника, что отмечает светлое известие

Благовещение Пресвятой Богородицы считается третьим по значимости церковным праздником после Пасхи и Рождества. Оно является одним из 12 самых важных религиозных праздников. Буквально Благовещение трактуют как благую весть. Считается, что в этот день перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил и возвестил, что она родит Иисуса Христа, Сына Божьего. Мы расскажем о Благовещении 2026 и традициях праздника.

Благовещение 2026: дата

Благовещение – один из неподвижных церковных праздников. Он отмечался ежегодно 7 апреля христианами восточного обряда и 25 марта христианами западного.

Однако, начиная с 1 сентября 2023 года, ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, что привело к изменению даты большинства церковных праздников на 13 дней раньше.

Итак, в 2026 году Благовещение Пресвятой Богородицы будет отмечаться 25 марта и приходиться на среду.

Благовещение: значение праздника

Этот праздник был выделен в 6 веке. Тогда византийский император Юлиан закрепил его за постоянной датой. День Благовещения был важным событием в жизни Девы Марии.

Будущая Матерь Божия росла в одном из храмов Иерусалима, туда она попала по решению родителей в три года. Она дала обет Богу, что останется девой. Поэтому с названным мужем Иосифом вела скромную и благочестивую жизнь.

Историю явления Архангела Гавриила перед Марией описали в Евангелии от Луки. Сначала она испугалась, но потом приняла свою судьбу. Дату для Благовещения выбрали не случайно, между Рождеством Христовым 7 января (25 декабря) и Благовещением 7 апреля (25 марта) ровно девять месяцев.

Традиция праздника Благовещения

На Благовещение принято идти в церковь и молиться, священнослужители обязательно надевают праздничную одежду. Есть традиция выпускать в день праздника голубей. Раньше верили, что птицы, долетев до неба, рассказывают ангелам-хранителям обо всем хорошем, что произошло за год.

Считается, что в этот день открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека. Во временна Киевской Руси в этот день призывали весну и разводили большие костры. Верили, что огонь растопит зиму.

Также христиане приносили из богослужения домой святую воду, ведь верили в ее силу.

В этот день церковь разрешает ослабление правил Великого поста. Можно употреблять блюда из рыбы. Но если Благовещение выпадает на Страстную неделю, то из рациона убирают рыбу и молочные продукты.

Что нельзя делать на день Благовещения

На Благовещение нельзя заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать. Не стоит выполнять тяжелый труд и давать взаймы. В этот день нельзя венчаться. Праздник нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья.

На Благовещение помыслы человека должны быть чистыми, нельзя злословить, ссориться, ругаться. Верующие задумываются, можно ли мыть голову на Благовещение. Церковь этого не запрещает, но не стоит заплетать косы. Существует поверье, что косы похожи на нити жизни. В этот день нити могут переплестись и изменить судьбу человека.

Ранее мы рассказывали, что можно есть в Великий пост 2026: питательный и вкусный рацион.

