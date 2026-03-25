Благовіщення 2026: дата та традиції свята, яке відзначає добру звістку

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважають третім за значущістю церковним святом після Пасхи та Різдва. Воно є одним з 12 найважливіших релігійних свят. Буквально Благовіщення трактують як благу звістку. Вважається, що у цей день перед Дівою Марією з’явився Архангел Гавриїл та сповістив, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого. Ми розповімо про Благовіщення 2026 та традиції свята.

Благовіщення 2026: дата

Благовіщення — одне з нерухомих церковних свят. Воно відзначалося щороку 7 квітня християнами східного обряду і 25 березня християнами західного.

Проте, починаючи з 1 вересня 2023 року, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дати більшості церковних свят на 13 днів раніше.

Отже, у 2026 році Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначатиметься 25 березня і припадає на середу.

Благовіщення: значення свята

Це свято виокремили у 6 сторіччі. Тоді візантійський імператор Юліан закріпив його за сталою датою. День Благовіщення був важливою подією в житті Діви Марії.

Майбутня матір Божа росла в одному з храмів Єрусалиму, туди потрапила за рішенням батьків у три роки. Вона дала обітницю Богу, що залишиться дівою. Тому з названим чоловіком Йосипом вела скромне і благочестиве життя.

Історію явлення Архангела Гавриїла перед Марією описали в Євангелії від Луки. Спершу вона злякалася, але потім прийняла свою долю. Дату для Благовіщення вибрали не випадково, між Різдвом Христовим 7 січня (25 грудня) та Благовіщенням 7 квітня (25 березня) рівно дев’ять місяців.

Традиція свята Благовіщення

На Благовіщення заведено йти до церкви та молитися, священослужителі обов’язково вдягають святкове вбрання. Існує традиція випускати в день свята голубів. Раніше вірили, що птахи, долетівши до неба, розповідають ангелам-охоронцям про все хороше, що сталося за рік.

Вважають, що у цей день відкриваються небеса і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини. За часів Київської Русі у цей день закликали весну та запалювали великі багаття. Вірили, що вогонь розтопить зиму.

Також християни приносили з богослужіння додому святу воду, адже вірили у її силу.

У цей день церква дозволяє послаблення правил Великого посту. Можна вживати страви з риби. Утім, якщо Благовіщення випадає на Страсний тиждень, то з раціону вилучають рибу та молочні продукти.

Що не можна робити на день Благовіщення

На Благовіщення не можна займатися рукоділлям: шити, в’язати, вишивати. Не варто виконувати тяжку працю та давати в борг. У цей день не можна вінчатися. Свято націлене на покаяння й утримання від мирського щастя.

На Благовіщення помисли людини мають бути чистими, не можна лихословити, сваритися, лаятися. Віряни замислюються, чи можна мити голову на Благовіщення. Церква цього не забороняє, але не варто заплітати коси. Існує повір’я, що коси схожі на ниті життя. Цього дня ниті можуть переплестися і змінити долю людини.

