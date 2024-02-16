Что подарить на крестины: идеи традиционных и оригинальных подарков

На крестины малышу хочется подарить что-то милое и вместе с тем полезное, чтобы этот подарок запомнился и понравился ребенку и родителям. В нашем материале мы рассказываем, что подарить на крестины — держи идеи оригинальных подарков.

Что подарить на крестины: идеи оригинальных подарков

Если родители или родственники не предложили тебе идей, что бы им понадобилось, можно выбрать подарок на крестины малыша из таких вариантов:

Серебряная или золотая ложечка с гравировкой имени ребенка и даты рождения. Это дорогой и качественный презент, который точно оценят.

Также можно подарить набор для создания отпечатков ручек или ножек малыша. Или сделать отпечаток заранее и подарить его.

Иконы. Ты можешь заказать именную икону.

Фотоальбом. Можно подарить фотоальбом с уже напечатанными фотографиями.

Крестик/другое украшение для малыша.

Набор для крещения (если его не дарит кто-то другой). В него входит крыжма, полотенце, подушечка для крестика, мешочек для первой срезанной пряди.

Такие подарки достаточно дорогие, поэтому будут уместны от ближайшего окружения. Следует посоветоваться с родителями, чтобы избежать повторов или нежелательных подарков.

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Из практичного и того, что нужно всегда, можно подарить на крестины:

Одежда для малыша на ближайшие два сезона.

Сертификат — на фотосессию, на игрушки, на детскую одежду, в другие магазины с техникой для малышей.

Аксессуары для малыша — радио- или видеоняня, молокоотсос, стул для кормления, ванночка и т.д.

Также подарить можно мягкие игрушки, детские наборы для сна, пледики и полотенца. Обрати внимание и на подарки для развития ребенка: ходунки, качели, прыгунки, игрушки для развития внимания и концентрации.

Подарок может быть полезен не только для малыша, но и для родителей, поэтому обрати внимание на учебные курсы, подписки на приложения или книги, в которых родители смогут узнавать что-нибудь полезное и интересное. Обязательно проверяй их по отзывам в сети.

В случае, если у родителей нет конкретных желаний, можно подарить деньги. Так родители смогут приобрести то, что понадобится малышу.

При выборе подарка на крестины следует учитывать мнение или просьбы родителей малыша, предпочтения и потребности, уместность и бюджет.

Раньше мы рассказывали, когда принято крестить детей.

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