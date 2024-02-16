Що подарувати на хрестини: ідеї традиційних та оригінальних подарунків

На хрестини малюкові хочеться подарувати щось миле та водночас корисне, аби цей подарунок запам’ятався та сподобався дитині й батькам. У нашому матеріалі ми розповідаємо, що подарувати на хрестини — тримай ідеї оригінальних подарунків.

Що подарувати на хрестини: ідеї оригінальних подарунків

Якщо батьки чи родичі не запропонували тобі ідей, що б їм знадобилося, можна вибрати подарунок на хрестини малюка з таких варіантів:

Срібна або золота ложечка з гравіюванням імені дитини та дати народження. Це дорогий та якісний презент, який точно оцінять.

Також можна подарувати набір для створення відбитків ручок чи ніжок малюка. Або ж зробити відбиток заздалегідь і подарувати його.

Ікона. Ти можеш замовити іменну ікону.

Фотоальбом. Можна подарувати фотоальбом з уже надрукованими фото.

Хрестик/інша прикраса для малюка.

Набір для хрещення (якщо його не дарує хтось інший). У нього входить крижма, рушник, подушечка для хрестика, мішечок для першого зрізаного пасма.

Такі подарунки доволі дорогі, тому будуть доречними від найближчого оточення. Варто порадитися з батьками, аби уникнути повторів чи небажаних подарунків.

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З практичного та того, що потрібно завжди, можна подарувати на хрестини:

Одяг для малюка на найближчі два сезони.

Сертифікат — на фотосесію, на іграшки, на дитячий одяг, в інші магазини з технікою для малюків.

Аксесуари для малюка — радіо- чи відеоняня, молоковідсмоктувач, стілець для годування, ванночка тощо.

Також подарувати можна м’які іграшки, дитячі набори для сну, пледики та рушнички. Зверни увагу і на подарунки для розвитку дитини: ходунки, гойдалки, стрибунки, іграшки для розвитку уваги та концентрації.

Подарунок може бути корисним не тільки для малюка, а й для батьків, тому зверни увагу на навчальні курси, підписки на застосунки чи книги, в яких батьки зможуть дізнаватися щось корисне та цікаве. Обов’язково перевіряй їх за відгуками в мережі.

У разі, якщо батьки не мають конкретних бажань, можна подарувати гроші. Так батьки зможуть придбати те, що знадобиться малюку.

Під час вибору подарунка на хрестини варто зважати на думку чи прохання батьків малюка, вподобання та потреби, доречність та бюджет.

Раніше ми розповідали, коли заведено хрестити дітей.

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