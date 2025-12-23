Что подарить кумовьям на Новый год 2026: перечень комфортных и уютных идей

Кумы — особенные люди в украинской традиции, ведь они не просто друзья, а духовные родители ребенка. В канун Нового года 2026 года многие ищет подарки, которые подчеркнут уважение, тепло и общие воспоминания.

Читай в материале, который можно подарить кумовьям на Новый год 2026, и какие идеи точно запомнятся.

Что подарить кумовьям на Новый год 2026: идеи для совместного досуга

Кумы часто становятся частью семьи, поэтому создающие воспоминания подарки — идеальный вариант.

Мастер-класс для двоих: можно купить сертификат на гончарство или кулинарию — это возможность провести время вместе, создав что-то руками.

Авиасимулятор Boeing-737 — полет в кабине пилота. Адреналин и новые эмоции гарантированы.

Поход в тир: активный отдых для энергичных кумовьев.

Что можно подарить кумовьям на Новый год 2026: повседневные идеи, не теряющие актуальности

Если кумовья ценят комфорт, можно выбрать вещи для дома или повседневности.

Плед с рукавами из микрофибры для уютных вечеров. Это будет идеальным подарком для холодной зимы.

Скретч-карта мира: для путешественников, чтобы они могли отмечать путешествия.

Набор для выращивания растений.

Что подарить кумам на Новый год: шуточные подарки к празднику

Подушка с принтом Лучшим кумам или другой фразой/фотографией, которая сможет развеселить родственников.

Шоколадная телеграмма с новогодними пожеланиями добавить нот сладостей к празднику.

Кошелек или ремень с гравировкой: персонализированный аксессуар, который можно подарить обоим отдельно.

Главное выбирать подарки, так или иначе отражающие твою заботу и уют к твоим кумовьям.

