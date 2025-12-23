Що подарувати кумам на Новий рік 2026: перелік комфортних та затишних ідей

Куми — особливі люди в українській традиції, адже вони не просто друзі, а духовні батьки дитини. Напередодні Нового року 2026 року багато хто шукає подарунки, що підкреслять повагу, тепло та спільні спогади.

Читай у матеріалі, що можна подарувати кумам на Новий рік 2026, та які ідеї точно запам’ятаються.

Що подарувати кумам на Новий рік 2026: ідеї для спільного дозвілля

Куми часто стають частиною родини, тож подарунки, що створюють спогади, – ідеальний варіант.

Майстер-клас для двох: можна купити сертифікат на гончарство чи кулінарію — це можливість провести час разом, створивши щось руками.

Авіасимулятор Boeing-737 — політ у кабіні пілота. Адреналін і нові емоції гарантовані.

Похід в тир: активний відпочинок для енергійних кумів.

Що можна подарувати кумам на Новий рік 2026: повсякденні ідеї, що не втрачають актуальності

Якщо куми цінують комфорт, можна обрати речі для дому чи повсякденності.

Плед з рукавами з мікрофібри для затишних вечорів. Це буде ідеальним подарунком для холодної зими.

Скретч-карта світу: для мандрівників, аби вони мали змогу відзначати подорожі.

Набір для вирощування рослин.

Що подарувати кумам на Новий рік: жартівливі дарунки до свята

Подушка з принтом Найкращим кумам чи з іншою фразою/фотографією, яка зможе розвеселити родичів.

Шоколадна телеграма з новорічними побажаннями додать нот солодощів до свята.

Гаманець чи ремінь з гравіюванням: персоналізований аксесуар, який можна подарувати обом окремо.

Головне обирати подарунки, що так чи інак відображають твою турботу та затишок до твоїх кумів.

Раніше ми писали, що подарувати керівнику на Новий рік — читай у матеріалі, які є ідеї чарівних та незвичних подарунків до свята.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!