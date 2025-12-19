Что можно подарить подруге на Новый год 2026: перечень идей на разный бюджет

В канун Нового года 2026 многие ищет идеальные подарки для близких, чтобы создать праздничное настроение и показать заботу.

Читай в материале, который можно подарить подруге на Новый год 2026 года так, чтобы ей запомнилось.

Что подарить подруге на Новый год 2026: дешевые и дорогие идеи

В трендах этого года — экологические материалы, персонализированные вещи и гаджеты для самостоятельного ухода. Мы подготовили тебе подборку идей, разделенную на недорогие и дорогие варианты — выбирай тот подарок, который потенциально приглянется по душе твоей подруге.

Что подарить подруге на Новый год: недорогие идеи

Для ограниченного бюджета выбирай те вещи, которые придают тепло и вдохновение. Главное — учитывать хобби подруги.

Набор для самостоятельного ухода: ароматические свечи или ванны из натуральных ингредиентов. Это поможет расслабиться после трудных рабочих дней.

Книга или дневник: бестселлер современной украинской литературы или мотивационный планер на 2026 год. Обложку планера можно персонализировать так, чтобы подруга была в восторге.

Аксессуары для дополнительной нотки ее стиля: шарф или перчатки в трендовых цветах. Лучше брать вещи из экологичных материалов, ведь они сейчас в моде.

Чашка с принтом: термокружка с шутливой надписью или фотовоспоминаниями.

Набор чаев или сладостей: ассорти органических чаев с медом или hand-made шоколадом – это будет идеальным подарком для уютных вечеров.

Эти варианты не только бюджетны, но и демонстрируют то, насколько тебе важна твоя подруга, делая подарок особенным.

Что можно подарить подруге на Новый год 2026: дорогие идеи

Если бюджет разрешает, можно выбрать более дорогие варианты подарков.

Гаджеты для красоты: плойка или фен с ионизацией от Dyson или Philips. Этот девайс поможет твоей подруге в уходе за волосами.

Ювелирные украшения: серебряные серьги или кулон с ее камнем знака Зодиака. Персонализированная гравировка, которую ты можешь заказать, придаст ему уникальности.

Абонемент на услуги: сертификат на СПА-процедуры или мастер-класс по рисованию/кулинарии.

Смарт-часы: модель от Apple Watch или Samsung с трекером здоровья, если твоя подруга ведет активный образ жизни.

Сумка или аксессуар: кожаный кошелек или рюкзак от различных брендов.

В общем подарком может быть что угодно, главное знать, понравится ли это твоей подруге.

