Что можно подарить подруге на Новый год 2026: перечень идей на разный бюджет

В канун Нового года 2026 многие ищет идеальные подарки для близких, чтобы создать праздничное настроение и показать заботу.
Читай в материале, который можно подарить подруге на Новый год 2026 года так, чтобы ей запомнилось.
Что подарить подруге на Новый год 2026: дешевые и дорогие идеи
В трендах этого года — экологические материалы, персонализированные вещи и гаджеты для самостоятельного ухода. Мы подготовили тебе подборку идей, разделенную на недорогие и дорогие варианты — выбирай тот подарок, который потенциально приглянется по душе твоей подруге.
Что подарить подруге на Новый год: недорогие идеи
Для ограниченного бюджета выбирай те вещи, которые придают тепло и вдохновение. Главное — учитывать хобби подруги.
- Набор для самостоятельного ухода: ароматические свечи или ванны из натуральных ингредиентов. Это поможет расслабиться после трудных рабочих дней.
- Книга или дневник: бестселлер современной украинской литературы или мотивационный планер на 2026 год. Обложку планера можно персонализировать так, чтобы подруга была в восторге.
- Аксессуары для дополнительной нотки ее стиля: шарф или перчатки в трендовых цветах. Лучше брать вещи из экологичных материалов, ведь они сейчас в моде.
- Чашка с принтом: термокружка с шутливой надписью или фотовоспоминаниями.
- Набор чаев или сладостей: ассорти органических чаев с медом или hand-made шоколадом – это будет идеальным подарком для уютных вечеров.
Эти варианты не только бюджетны, но и демонстрируют то, насколько тебе важна твоя подруга, делая подарок особенным.
Что можно подарить подруге на Новый год 2026: дорогие идеи
Если бюджет разрешает, можно выбрать более дорогие варианты подарков.
- Гаджеты для красоты: плойка или фен с ионизацией от Dyson или Philips. Этот девайс поможет твоей подруге в уходе за волосами.
- Ювелирные украшения: серебряные серьги или кулон с ее камнем знака Зодиака. Персонализированная гравировка, которую ты можешь заказать, придаст ему уникальности.
- Абонемент на услуги: сертификат на СПА-процедуры или мастер-класс по рисованию/кулинарии.
- Смарт-часы: модель от Apple Watch или Samsung с трекером здоровья, если твоя подруга ведет активный образ жизни.
- Сумка или аксессуар: кожаный кошелек или рюкзак от различных брендов.
В общем подарком может быть что угодно, главное знать, понравится ли это твоей подруге.
