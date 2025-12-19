Що можна подарувати подрузі на Новий рік 2026: перелік ідей на різний бюджет

Напередодні Нового року 2026 багато хто шукає ідеальні подарунки для близьких, аби створити святковий настрій і показати турботу.

Читай у матеріалі, що можна подарувати подрузі на Новий рік 2026 так, щоб їй запам’яталось.

Що подарувати подрузі на Новий рік 2026: дешеві та дорогі ідеї

Цьогоріч у трендах — екологічні матеріали, персоналізовані речі та гаджети для самостійного догляду. Ми підготували для тебе добірку ідей, розділену на недорогі та дорогі варіанти — обирай той подарунок, який потенційно приглянеться до душі твоїй подрузі.

Що подарувати подрузі на Новий рік 2026: недорогі ідеї

Для обмеженого бюджету обирай ті речі, що додають тепла та натхнення. Головне — враховувати хобі подруги.

Набір для самостійного догляду: ароматичні свічки чи бомбочки для ванни з натуральних інгредієнтів. Це допоможе розслабитися після тяжких робочих днів.

Книга чи щоденник: бестселер сучасної української літератури або мотиваційний планер на 2026 рік. Обкладинку планера можна персоналізувати так, щоб подруга була у захваті.

Аксесуари для додаткової нотки її стилю: шарф чи рукавички в трендових кольорах. Краще брати речі з екологічних матеріалів, адже вони зараз в моді.

Чашка з принтом: термокружка з жартівливим написом чи фотоспогадами.

Набір чаїв чи солодощів: асорті органічних чаїв з медом чи hand-made шоколадом — це буде ідеальним подарунком для затишних вечорів.

Ці варіанти не тільки бюджетні, а й демонструють те, наскільки тобі важлива твоя подруга, роблячи подарунок особливим.

Що можна подарувати подрузі на Новий рік 2026: дорогі ідеї

Якщо бюджет дозволяє, можна обрати дорожчі варіанти подарунків.

Гаджети для краси: плойка чи фен з іонізацією від Dyson або Philips. Цей девайс допоможе твоїй подрузі в догляді за волоссям.

Ювелірні прикраси: срібні сережки чи кулон з її каменем знаку Зодіаку. Персоналізоване гравіювання, яке ти можеш замовити, додасть йому унікальності.

Абонемент на послуги: сертифікат на СПА-процедури чи майстер-клас з малювання/кулінарії.

Смарт-годинник: модель від Apple Watch чи Samsung з трекером здоров’я, якщо твоя подруга веде активний спосіб життя.

Сумка чи аксесуар: шкіряний гаманець чи рюкзак від різноманітних брендів.

Загалом подарунком може бути будь-що, головне знати, чи сподобається це твоїй подрузі.

