День ангела Адрианы 2025: когда поздравлять с праздником и душевные слова для именинницы

Когда день ангела Адрианы

День ангела Адрианы в церковном календаре встречается нечасто.

По новому стилю память святого Адриана, покровителя именинницы, отмечается 8 сентября. По старому стилю праздник приходится на 26 августа.

Святым покровителем Адрианы действительно считается мужчина, а не женщина, это мученик Адриан Никомедийский.

Святой Адриан жил в начале 4 века в Никомедии, когда там жестоко преследовали христиан. По легенде, он был воином, человеком уважаемым и сильным.

Однажды Адриан видел, как истязают и убивают христиан, но они не теряют стойкости даже перед лицом смерти.

Пораженный, он и сам стал христианином и оказался в тюрьме. Однако пытки не сломили его и Адриан принял мученическую смерть за веру.

Считается, что святой является образцом стального характера и готовности человека изменить свою жизнь ради истины.

День ангела Адрианы: самое интересное о значении имени и характере именинницы

С латыни имя Адриана переводится как жительница Адрии или Адриатики — в древности в Италии было такое место, о котором ныне напоминает Адриатическое море.

По мнению психологов, Адрианы имеют спокойный и сильный характер, они не любят спешки, а когда принимают какое-то решение, сбить их с пути становится непросто.

Но иногда натура Адрианы напоминает вулкан: она может быть нежной и чувствительной, а в следующий момент решительной и требовательной. Это делает ее интересной в общении, и в то же время не всегда легкой в ​​близких отношениях.

А еще имя наделяет Адриану хорошей интуицией: она способна предвидеть события и при необходимости стать надежным щитом для любимых и родных.

Душевные поздравления с Днем ангела Адрианы

Адриана, поздравляю! Сегодня твой день света. Пусть твой ангел-хранитель коснется сердца и подарит ощущение уюта, мира и любви.

Адрианочка, с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда подсказывает правильный путь, и чтобы ты каждый миг своей жизни чувствовала тепло и защиту его крыльев.

Милая Адриана, желаю тебе гармонии в душе, искренних людей рядом и тех радостей, что делают жизнь настоящим чудом!

Дорогая именинница, пусть этот день ангела станет напоминанием, что ты находишься под особой защитой небес. Счастья тебе, и пусть твое сердце всегда будет исполнено надежды.

Дорогая Адриана, пусть твоя внутренняя сила и красота всегда сияют, а ангел хранит тебя от всего зла!

