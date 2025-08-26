День ангела Адрианы 2025: когда поздравлять с праздником и душевные слова для именинницы

Волевая, способная отстаивать свои убеждения, и в то же время интуитивная, чувствительная и непредсказуемая — такой видят Адриану психологи и, вероятно, близкие друзья.
Когда поздравить с праздником именин Адриану — самое интересное о дне ангела, значении имени, его характере и милые поздравления для Адрианы, которые так просто отправить в смс.
Когда день ангела Адрианы
День ангела Адрианы в церковном календаре встречается нечасто.
По новому стилю память святого Адриана, покровителя именинницы, отмечается 8 сентября. По старому стилю праздник приходится на 26 августа.
Святым покровителем Адрианы действительно считается мужчина, а не женщина, это мученик Адриан Никомедийский.
Святой Адриан жил в начале 4 века в Никомедии, когда там жестоко преследовали христиан. По легенде, он был воином, человеком уважаемым и сильным.
Однажды Адриан видел, как истязают и убивают христиан, но они не теряют стойкости даже перед лицом смерти.
Пораженный, он и сам стал христианином и оказался в тюрьме. Однако пытки не сломили его и Адриан принял мученическую смерть за веру.
Считается, что святой является образцом стального характера и готовности человека изменить свою жизнь ради истины.
День ангела Адрианы: самое интересное о значении имени и характере именинницы
С латыни имя Адриана переводится как жительница Адрии или Адриатики — в древности в Италии было такое место, о котором ныне напоминает Адриатическое море.
По мнению психологов, Адрианы имеют спокойный и сильный характер, они не любят спешки, а когда принимают какое-то решение, сбить их с пути становится непросто.
Но иногда натура Адрианы напоминает вулкан: она может быть нежной и чувствительной, а в следующий момент решительной и требовательной. Это делает ее интересной в общении, и в то же время не всегда легкой в близких отношениях.
А еще имя наделяет Адриану хорошей интуицией: она способна предвидеть события и при необходимости стать надежным щитом для любимых и родных.
Душевные поздравления с Днем ангела Адрианы
Адриана, поздравляю! Сегодня твой день света. Пусть твой ангел-хранитель коснется сердца и подарит ощущение уюта, мира и любви.
***
Адрианочка, с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда подсказывает правильный путь, и чтобы ты каждый миг своей жизни чувствовала тепло и защиту его крыльев.
***
Милая Адриана, желаю тебе гармонии в душе, искренних людей рядом и тех радостей, что делают жизнь настоящим чудом!
***
Дорогая именинница, пусть этот день ангела станет напоминанием, что ты находишься под особой защитой небес. Счастья тебе, и пусть твое сердце всегда будет исполнено надежды.
***
Дорогая Адриана, пусть твоя внутренняя сила и красота всегда сияют, а ангел хранит тебя от всего зла!
