День ангела Адріани 2025: коли вітати зі святом і душевні слова для іменинниці

Вольова, здатна відстоювати свої переконання, і водночас інтуїтивна, чутлива і непередбачувана — такою бачать Адріану психологи й, ймовірно, близькі друзі.

Коли привітати зі святом іменин Адріану — найцікавіше про день ангела, значення імені, його характер та милі привітання для Адріани, які так просто відправити в смс.

Коли день ангела Адріани

День ангела Адріани у церковному календарі зустрічається нечасто.

За новим стилем пам’ять святого Адріана, покровителя іменинниці, відзначається 8 вересня. За старим стилем свято припадає на 26 серпня.

Святим покровителем Адріани дійсно вважається чоловік, а не жінка, це мученик Адріан Нікомедійський.

Святий Адріан жив на початку 4 століття в Нікомедії, коли там жорстоко переслідували християн. За легендою, він був воїном, людиною шанованою й сильною.

Одного разу Адріан бачив, як катують і вбивають християн, які не втрачали стійкості навіть перед обличчям смерті.

Вражений, він і сам став християнином — і опинився у в’язниці. Та тортури не зламали його й Адріан прийняв мученицьку смерть за віру.

Вважається, що святий є взірцем сталевого характеру і готовності людини змінити своє життя заради істини.

День ангела Адріани: найцікавіше про значення імені та характер іменинниці

З латини ім’я Адріана перекладається, як жителька Адрії або Адріатики — в давнину в Італії була така місцина, про яку нині нагадує Адріатичне море.

На думку психологів, Адріани мають спокійний і сильний характер, вони не люблять поспіху, а коли ухвалюють якесь рішення, збити їх зі шляху стає непросто.

Та інколи натура Адріани нагадує вулкан: вона може бути ніжною та чутливою, а наступної миті — рішучою й вимогливою. Це робить її цікавою у спілкуванні, і водночас не завжди легкою у близьких стосунках.

А ще ім’я наділяє Адріану гарною інтуїцією: вона здатна передбачати події, і за потреби стати надійним щитом для коханих та рідних.

Душевні привітання з Днем ангела Адріани

Адріано, вітаю! Сьогодні твій день світла. Хай твій ангел-охоронець торкнеться серця і подарує відчуття затишку, миру і любові.

***

Адріаночко, з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди підказує правильний шлях, і щоб ти кожну мить свого життя відчувала тепло і захист його крил.

***

Мила Адріано, бажаю тобі гармонії в душі, щирих людей поруч і тих радощів, що роблять життя справжнім дивом!

***

Любо імениннице, нехай цей день ангела стане нагадуванням, що ти перебуваєш під особливим захистом небес. Щастя тобі, і нехай твоє серце завжди буде сповнене надії.

***

Дорога Адріано, хай твоя внутрішня сила і краса завжди сяють, а ангел береже тебе від усього лихого!

Дізнайся також, коли день ангела святкує Сергій, читай про значення імені, характер та усі дати іменин протягом року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!