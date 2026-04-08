День ангела Аллы 2026 — даты, значение имени и черты характера сильной и успешной женщины

Самоуверенная, талантливая, интеллектуальная, она ни в чем не знает остановки и стремится к успеху и победам. Когда день ангела Аллы, обладательницы всех этих качеств, — рассказываем в материале.

Когда день ангела Аллы по старому и новому церковному календарю

Имя Алла чествуется в православном календаре 26 марта по новому стилю и 8 апреля — по старому церковному календарю.

Святой покровительницей имени Алла есть святая мученица Алла Готфская. Она жила в четвертом веке и пострадала за христианскую веру вместе с другими христианами во время гонений готского князя Афанариха.

День памяти святой мученицы Аллы отмечается 26 марта по новому стилю и 8 апреля по старому.

Считается, что святая Алла помогает своим тезкам в жизни, придавая им силу духа, терпения и защиты в сложных ситуациях.

Значение имени и какой характер у Аллы

Имя Алла имеет несколько вариантов происхождения. С готского языка слово Alla переводят как умеющая все или мастерица на все руки. По другой версии, это имя пришло к славянам из тюркских языков и означает красный цвет.

Также на Кавказе есть старинные легенды о двух богинях судьбы — Алле и Белле, которые были настолько мощны, что даже превосходили верховного Бога. Есть версия, что имя могло быть заимствовано и оттуда.

Психологи рисуют такой портрет Аллы. Это сильная и уверенная в себе женщина, привыкшая самостоятельно принимать решения и отстаивать свои интересы. Она упорна, целенаправленна и амбициозна, стремится к успеху и высокому социальному статусу.

Алла общительна и любит находиться в центре внимания. Она честна, трудолюбива и дружелюбна, хотя может быть требовательной как к себе, так и к другим.

Ее внешность всегда привлекает внимание: если природа наградила ее яркой красотой, она лишь подчеркивает ее эффектным стилем, а если нет — мастерски создает образ, делающий ее привлекательной.

Алла — нежная и страстная, ценит романтическую атмосферу и не боится экспериментов. Обычно инициативна в отношениях и не ограничена предрассудками.

Однако, став женой, становится верной, преданной, но в то же время требовательной и ревнивой. Несмотря на свою властность и самолюбие, Алла ведет семейную жизнь, создавая мужчине иллюзию, что он главный, поддерживает его карьеру и способствует его успеху.

