День ангела Алли 2026 — дати, значення імені та риси характеру сильної та успішної жінки

Самовпевнена, талановита, інтелектуальна, вона ні в чому не знає зупину і прагне успіху та перемог. Коли день ангела Алли, володарки усіх цих якостей, — розповідаємо у матеріалі.

Коли день ангела Алли за старим та новим церковним календарем

Ім’я Алла вшановується в православному календарі 26 березня за новим стилем та 8 квітня — за старим церковним календарем.

День ангела Алли у 2026 році святкується 26 березня за новим стилем і 8 квітня за старим.

Святою покровителькою імені Алла є свята мучениця Алла Готфська. Вона жила в четвертому столітті та постраждала за християнську віру разом з іншими християнами під час гонінь готського князя Афанаріха.

День пам’яті святої мучениці Алли відзначається 26 березня. Вважається, що свята Алла допомагає своїм тезкам у житті, надаючи їм силу духу, терпіння та захист у складних ситуаціях.

Значення імені та який характер в Алли

Ім’я Алла має кілька варіантів походження. З готської мови слово Alla перекладають як та, що вміє все або майстриня на всі руки. За іншою версією, це ім’я прийшло до слов’ян із тюркських мов і означає червоний колір.

Також на Кавказі є старовинні легенди про двох богинь долі — Аллу і Беллу, які були настільки могутні, що навіть перевершували верховного Бога. Тож, можливо, ім’я запозичене і звідти.

Психологи малюють такий портрет Алли. Це — сильна та впевнена в собі жінка, яка звикла самостійно ухвалювати рішення та відстоювати свої інтереси. Вона наполеглива, цілеспрямована й амбітна, прагне успіху та високого соціального статусу.

Алла товариська й любить перебувати в центрі уваги. Вона чесна, працелюбна та доброзичлива, хоча може бути вимогливою як до себе, так і до інших.

Її зовнішність завжди привертає увагу: якщо природа нагородила її яскравою красою, вона лише підкреслює її ефектним стилем, а якщо ні — майстерно створює образ, що робить її привабливою.

Алла — ніжна та пристрасна, цінує романтичну атмосферу і не боїться експериментів. Зазвичай ініціативна і не обмежена забобонами.

Однак, ставши дружиною, стає вірною, відданою, але водночас вимогливою та ревнивою. Попри свою владність і самолюбство, Алла веде сімейне життя, створюючи чоловіку ілюзію, що він головний, підтримує його кар’єру та сприяє його успіху.

