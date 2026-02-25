День ангела Тараса 2026 — даты по церковному календарю и сердечные поздравления с именинами

Хотя исследователи нашли в имени Тарас греческие корни, в Украине его издавна считают своим, и охотно называют так мальчиков.

Какие черты роднили поэта Тараса Шевченко и певца Тараса Петриненко — узнай о характере именинника и когда Тарас празднует день ангела. А еще мы подготовили тебе поздравления с именинами.

Когда празднуют именины Тараса в 2026 году

День ангела Тарасы отмечают пять раз в год:

25 февраля в честь патриарха Константинопольского Тарасия;

9 марта в честь Тарасия Ликаонийского;

7 июня — мученика Тарасия;

2 августа — святого Тарасия;

12 октября — преподобного игумена Тарасия Глушицкого.

Тарас: значение имени и характер, который дает имя

Имя Тарас имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает волновать, тревожить, нарушать покой.

Имя Тарас может толковаться как бунтовщик, поскольку напоминает греческое слово бунт.

Однако эта гипотеза не имеет достаточно подтверждений, ведь в Греции имя Тарас не распространено.

Безусловно, имя влияет на своего владельца, поэтому неудивительно, что люди с одинаковыми именами часто имеют сходные черты характера и способ восприятия мира.

Так каков Тарас? Считается, что он — самодостаточный человек, который способен решать все свои проблемы самостоятельно: от бытовых вопросов, таких как приготовление пищи, стирка или глажка, до выбора профессии или спутницы жизни.

Случается, женой Тараса становится мечтательная, оторванная от реальности девушка, которая не умеет принимать решений. В таких отношениях он выполняет роль мужа, отца, любовника, и это соответствует его натуре.

Тараса вряд ли можно назвать очень общительным — у него немного друзей, однако все они проверены временем.

Иногда он поддается лени: если есть возможность избежать какого-то дела, он обязательно воспользуется шансом.

В то же время Тарас любит внимание и похвалу. Когда его заслуги признают, он чувствует подъем сил и работает с утроенным энтузиазмом.

Также он довольно упрям и редко признает свои ошибки — скорее обвинит в неудачах кого-то другого, но не себя.

Поздравления с днем ангела Тараса своими словами

Тарас, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть отвага, крепкое здоровье, успех и азарт всегда находят путь к тебе! Желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал тебя от бед и забот, а судьба преподнесла тебе много счастливых шансов!

***

Тарас, прими искренние поздравления с днем ангела! Дорогой мой, просить у Бога материальных благ — не самое главное! Желаю, чтобы он щедро одарил тебя здоровьем, счастьем и удачей. А они уже до краев наполнят твою жизнь светлыми моментами и яркими победами!

***

Дорогой Тарас! Поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе сохранить свою доброту и отзывчивость, несмотря на жизненные трудности! Пусть в твоей жизни будет много света, любви, безграничного счастья и грандиозных побед!

***

Дорогой мой Тарас, с именинами тебя! Желаю тебе жить со счастливой улыбкой, достатком в доме, миром и любовью в семье! Пусть ни одна тревога не посмеет постучаться в твой дом! И пусть Фортуна будет особенно благосклонна к тебе!

***

Тарас, поздравляю тебя с именинами! Ты мне как друг и брат, и я всегда чувствую твою поддержку, помощь и надежное плечо. В этот день хочу пожелать тебе — оставайся уникальным, искренним и замечательным, ведь таких, как ты, больше не найти!

