День ангела Тараса 2026 — даты по церковному календарю и сердечные поздравления с именинами

Хотя исследователи нашли в имени Тарас греческие корни, в Украине его издавна считают своим, и охотно называют так мальчиков.
Какие черты роднили поэта Тараса Шевченко и певца Тараса Петриненко — узнай о характере именинника и когда Тарас празднует день ангела. А еще мы подготовили тебе поздравления с именинами.
Когда празднуют именины Тараса в 2026 году
День ангела Тарасы отмечают пять раз в год:
- 25 февраля в честь патриарха Константинопольского Тарасия;
- 9 марта в честь Тарасия Ликаонийского;
- 7 июня — мученика Тарасия;
- 2 августа — святого Тарасия;
- 12 октября — преподобного игумена Тарасия Глушицкого.
Тарас: значение имени и характер, который дает имя
Имя Тарас имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает волновать, тревожить, нарушать покой.
Имя Тарас может толковаться как бунтовщик, поскольку напоминает греческое слово бунт.
Однако эта гипотеза не имеет достаточно подтверждений, ведь в Греции имя Тарас не распространено.
Безусловно, имя влияет на своего владельца, поэтому неудивительно, что люди с одинаковыми именами часто имеют сходные черты характера и способ восприятия мира.
Так каков Тарас? Считается, что он — самодостаточный человек, который способен решать все свои проблемы самостоятельно: от бытовых вопросов, таких как приготовление пищи, стирка или глажка, до выбора профессии или спутницы жизни.
Случается, женой Тараса становится мечтательная, оторванная от реальности девушка, которая не умеет принимать решений. В таких отношениях он выполняет роль мужа, отца, любовника, и это соответствует его натуре.
Тараса вряд ли можно назвать очень общительным — у него немного друзей, однако все они проверены временем.
Иногда он поддается лени: если есть возможность избежать какого-то дела, он обязательно воспользуется шансом.
В то же время Тарас любит внимание и похвалу. Когда его заслуги признают, он чувствует подъем сил и работает с утроенным энтузиазмом.
Также он довольно упрям и редко признает свои ошибки — скорее обвинит в неудачах кого-то другого, но не себя.
Поздравления с днем ангела Тараса своими словами
Тарас, поздравляю тебя с днем ангела! Пусть отвага, крепкое здоровье, успех и азарт всегда находят путь к тебе! Желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал тебя от бед и забот, а судьба преподнесла тебе много счастливых шансов!
***
Тарас, прими искренние поздравления с днем ангела! Дорогой мой, просить у Бога материальных благ — не самое главное! Желаю, чтобы он щедро одарил тебя здоровьем, счастьем и удачей. А они уже до краев наполнят твою жизнь светлыми моментами и яркими победами!
***
Дорогой Тарас! Поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе сохранить свою доброту и отзывчивость, несмотря на жизненные трудности! Пусть в твоей жизни будет много света, любви, безграничного счастья и грандиозных побед!
***
Дорогой мой Тарас, с именинами тебя! Желаю тебе жить со счастливой улыбкой, достатком в доме, миром и любовью в семье! Пусть ни одна тревога не посмеет постучаться в твой дом! И пусть Фортуна будет особенно благосклонна к тебе!
***
Тарас, поздравляю тебя с именинами! Ты мне как друг и брат, и я всегда чувствую твою поддержку, помощь и надежное плечо. В этот день хочу пожелать тебе — оставайся уникальным, искренним и замечательным, ведь таких, как ты, больше не найти!
