День ангела Тараса 2026 — дати за церковним календарем та сердечні привітання з іменинами

Хоча дослідники знайшли в імені Тарас грецьке коріння, в Україні його здавна вважають своїм, і залюбки називають так хлопчиків.

Які риси ріднили поета Тараса Шевченка та співака Тараса Петриненка — дізнайся про характер іменинника та коли Тарас святкує день ангела. А ще ми підготували тобі привітання з іменинами.

Коли святкують іменини Тараса у 2026 році

День ангела Тараса відзначають п’ять разів на рік:

25 лютого на честь патріарха Константинопольського Тарасія;

9 березня на честь Тарасія Лікаонійського;

7 червня — мученика Тарасія;

2 серпня — святого Тарасія;

12 жовтня — преподобного ігумена Тарасія Глушицького.

Тарас: значення імені та характер, який дає ім’я

Ім’я Тарас має давньогрецьке походження і в перекладі означає хвилювати, тривожити, порушувати спокій.

Ім’я Тарас може тлумачитися як бунтівник, оскільки нагадує грецьке слово бунт.

Однак ця гіпотеза не має достатньо підтверджень, адже в Греції ім’я Тарас не поширене.

Безумовно, ім’я впливає на свого власника, тому не дивно, що люди з однаковими іменами часто мають подібні риси характеру та спосіб сприйняття світу.

Тож яким є Тарас? Вважається, що він — самодостатня людина, яка здатна розв’язувати свої проблеми самотужки: від побутових питань, таких як приготування їжі, прання чи прасування, до вибору професії або супутниці життя.

Трапляється, дружиною Тараса стає мрійлива, відірвана від реальності дівчина, яка не вміє приймати рішення. У таких стосунках він виконує роль і чоловіка, і батька, і коханця, і це відповідає його натурі.

Тараса навряд чи можна назвати дуже товариським — у нього небагато друзів, проте всі вони перевірені часом.

Інколи він піддається лінощам: якщо є можливість уникнути якоїсь справи, він обов’язково скористається цим шансом.

Водночас Тарас любить увагу й похвалу. Коли його заслуги визнають, він відчуває підйом сил і працює з потрійним ентузіазмом.

Також він досить упертий і рідко визнає свої помилки — швидше звинуватить у невдачах кого іншого, але не себе.

Привітання з днем ангела Тараса своїми словами

Тарасе, вітаю тебе з днем ангела! Нехай відвага, міцне здоров’я, успіх та азарт завжди знаходять шлях до тебе! Бажаю, щоб ангел-охоронець боронив тебе від лих та турбот, а доля піднесла тобі багато щасливих шансів!

***

Тарасе, прийми щирі вітання з днем ангела! Дорогий мій, просити в Бога матеріальних благ — не найголовніше! Бажаю, щоб він щедро обдарував тебе здоров’ям, щастям й удачею. А вони вже до країв наповнять твоє життя світлими моментами та яскравими перемогами!

***

Любий Тарасе! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі зберегти свою доброту і чуйність, попри життєві труднощі! Нехай у твоєму житті буде багато світла, любові, безмежного щастя і грандіозних перемог!

***

Дорогий мій Тарасе, з іменинами тебе! Бажаю тобі жити зі щасливою посмішкою, достатком у домі, миром і любов’ю в родині! Нехай жодна тривога не посміє постукати у твій дім! І нехай Фортуна буде особливо прихильною до тебе!

***

Тарасе, вітаю тебе з іменинами! Ти мені як друг і брат, і я завжди відчуваю твою підтримку, допомогу і надійне плече. У цей день хочу побажати тобі — залишайся унікальним, щирим і чудовим, адже таких, як ти, більше не знайти!

