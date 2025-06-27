День ангела Яны 2025: искренние поздравления для сильной и очаровательной именинницы

Строптивая, артистичная и страстная — сильная натура Яны позволяет ей преодолевать препятствия и уверенно идти к цели.

Когда эта яркая женщина отмечает свой день ангела, что говорят исследователи о ее характере и как сердечно поздравить именинницу с праздником — рассказываем в материале.

Когда день ангела Яны по церковному календарю

День ангела Яны по церковному календарю отмечают 27 июня и 10 июля.

10 июля — день памяти святой Иоанны Мироносицы, которая следовала за Иисусом Христом и первой узнала о его воскресении.

Кроме того, поскольку Яна — женская форма имен Иоанн, в некоторых случаях день ангела Яны могут также праздновать в дни чествования святого Иоанна (Ивана), например:

24 июня по новому стилю или 7 июля по старому стилю — Рождество Иоанна Крестителя

7 января по новому стилю или 20 января по старому стилю — Собор Иоанна Предтечи

Однако самой распространенной датой дня ангела Яна считается именно 10 июля.

Что означает имя Яна

Чаще Яну сравнивают с Яном или Иваном, считая, что это женская форма мужских имен, которые в свою очередь происходят от древнееврейского имени Иоанн и означают “милость Божия”.

Хотя, может быть, что имя Яна имеет восточные корни и переводится как “душевная”, или связано с двуликим богом Янусом — символом противоречий, что символично для Яны.

Какой характер у женщины по имени Яна

Она – сильная, яркая и сложная натура. Яна эмоциональна, горда и упряма, с детства привыкла быть в центре внимания и достигать желаемого.

У нее обостренное чувство достоинства, высокие требования к себе и окружающим, и одновременно артистизм, шарм, тонкая интуиция и чувствительность.

Люди доверяют Яне, а она умеет подстраиваться, но не поддается давлению или ограничениям. Она лидер по духу, хотя и нуждается в поддержке и тепле близких.

В отношениях она привередлива, но искренна: стремится к сильному, заботливому партнеру, с которым сможет чувствовать себя защищенной.

Несмотря на внешнюю сдержанность, в любви Яна страстна, верна и готова бороться за свою семью.

Она хорошая хозяйка, внимательная мама, хотя и не всегда ладит с родственниками мужа — особенно если они игнорируют ее авторитет.

Поздравление с днем ​​ангела Яны

С днем ангела, Яночка! Будь такой же сильной, красивой и настоящей! Пусть твой ангел всегда тебя бережет!

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Яна, поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе то, что любишь, и хранит от того, чего хочешь обойти!

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С днем ангела, Януся! Пусть твоя харизма, ум и красота всегда имеют поддержку с небес!

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Яночка, поздравляю с днем ​​ангела! Желаю, чтобы тебе всегда была на кого опереться, а душа летала от счастья!

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С днем ​​ангела, Яночка! Пусть твой ангел будет не только оберегом, но и лучшим другом. Обнимаю тепло!

Поинтересуйся, когда отмечают день ангела Ивана и как искренне поздравить его с праздником.

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