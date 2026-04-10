Международный день братьев и сестер — всегда вместе, даже когда и не вместе: поздравления к празднику

Международный день братьев и сестер — это теплый и душевный праздник, ежегодно отмечаемый 10 апреля. Нельзя считать его официальным, но его ценят по всему миру и без этого статуса.

В этот день можно вспомнить, как круто или эпически весело было расти со своим братом или сестрой — ссориться из-за пульта, делить последнюю конфету или прикрывать друг друга перед родителями.

Немного истории и прикольные поздравления с Международным днем ​​братьев и сестер — в материале.

Международный день братьев и сестер

День братьев и сестер появился в США в 1995 году благодаря женщине по имени Клаудия Эварт. Она потеряла своих брата и сестру в раннем возрасте и решила создать день, чтобы чествовать особую связь между детьми в семье. Целью праздника было показать, как важно ценить своих братьев и сестер, пока они рядом.

В День братьев и сестер можно засыпать брата или сестру мемами, детскими фотками и теми шутками, которые понимаете только вы.

Это тот самый день, когда следует позвонить без причины или еще лучше — встретиться и вспомнить свои проделки. Или сделать пост в соцсетях, где все увидят вас энное количество лет назад.

Можно подарить что-то символическое или поздравить парочкой сентиментальных или милых слов.

С Международным днем братьев и сестер — милые короткие поздравления к празднику

С Днем братьев и сестер! Пусть в твоей жизни будет больше смеха, чем ссор!

Ты не просто брат, ты мой лучший тыл! Желаю крепко держаться на ногах, а при случае — поддержать и меня! С праздником!

С праздником братьев и сестер! Желаю нам быть лучшими друзьями на всю жизнь! Я никогда не предам тебя, и ты всегда можешь прийти в мой дом, как в свой. И даже немного насвинячить в нем!

Братик (сестренка), поздравляю тебя с Днем братьев и сестер! Сегодня никаких споров — только объятия, смех и пицца!

Поздравляю с Днем братьев и сестер! Обещаю, что сегодня готова обсуждать все и ни о чем, и, конечно, вместе влезть в какую-то переделку! Шучу, но хочу приключений!

Поздравления с Днем братьев и сестер — слова от всей души

Поздравления для брата

Братик, ты мой лучший друг и железная поддержка. Поздравляю тебя с Днем братьев и сестер и желаю тебе безграничной силы не только в трудные моменты, но и в самые счастливые дни. Пусть душа твоя будет спокойной, а сердце — полным радости!

Брат, ты мой бессменный компас, который всегда указывает правильное направление. Желаю, чтобы все твои мечты стали реальностью, а все трудности были только ступенями к великой цели!

Поздравления для сестры

Девочка моя, поздравляю тебя с Днем брата и сестры! Ты моя преданная подруга, моя надежда и свет во тьме. Желаю тебе оставаться такой настоящей и невероятной, не бояться быть собой и всегда находить красоту даже в обыденном.

Сестричка, ты моя лучшая частица этого мира! Желаю тебе не терять веры в себя, идти за своими желаниями и каждый день находить чудеса! С Днем брата и сестры тебя!

Поздравления для обоих

Вы — две важнейшие частицы моей жизни. Желаю вам тепла и радости, силы изменять этот мир к лучшему, вместе и каждому на своем пути! С Днем брата и сестры, мои родные!

