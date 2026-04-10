Міжнародний день братів і сестер — це тепле і душевне свято, яке щороку відзначають 10 квітня. Не можна вважати його офіційним, але його шанують по всьому світу і без цього статусу.

У цей день можна згадати, як круто або епічно весело було рости зі своїм братом чи сестрою — сваритися через пульт, ділити останню цукерку або прикривати одне одного перед батьками.

Трішки історії та прикольні привітання з Міжнародним днем братів та сестер — у матеріалі.

Міжнародний день братів та сестер

День братів і сестер з’явився у США в 1995 році завдяки жінці, на ім’я Клаудія Еварт. Вона втратила своїх брата і сестру в ранньому віці й вирішила створити день, щоб вшановувати особливий зв’язок, який існує між дітьми в родині. Метою свята було показати, як важливо цінувати своїх братів і сестер, поки вони поруч.

У День братів та сестер можна засипати брата чи сестру дитячими фотками, і тими натяками, які розумієте лише ви.

Це той самий день, коли варто подзвонити без причини або іще краще — зустрітися і згадати свої витівки. Або зробити пост у соцмережах, де всі побачать вас енну кількість років тому.

Можна подарувати щось символічне, або привітати парочкою сентиментальних або просто теплих слів.

З Міжнародним днем братів та сестер — милі короткі привітання до свята

З Днем братів і сестер! Нехай у твоєму житті буде більше сміху, ніж сварок!

***

Ти не просто брат, ти мій найкращий тил! Бажаю міцно триматися на ногах, а за нагоди — підтримати й мене! Зі святом!

***

Зі святом братів та сестер! Бажаю нам бути найкращими друзями на все життя! Я ніколи не зраджу тебе, і ти завжди можеш прийти у мій дім, як у свій. І навіть трохи насвинячити у ньому!

***

Братику (сестричко), вітаю тебе з Днем братів і сестер! Сьогодні жодних суперечок — тільки обійми, сміх і піца!

***

Вітаю з Днем братів та сестер! Обіцяю, що сьогодні готова (-ий) обговорювати все і нічого, і, звісно, разом влізти у якусь халепу! Жартую, але хочу пригод!

Привітання з Днем братів та сестер — слова від усієї душі

Привітання для брата

Братику, ти мій найкращий друг і залізна підтримка. Вітаю тебе з Днем братів та сестер і бажаю тобі безмежної сили не тільки в тяжкі моменти, а й у найщасливіші дні. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце — повним радості!

***

Брате, ти — мій беззмінний компас, який завжди вказує правильний напрямок. Бажаю, щоб усі твої мрії стали реальністю, а всі труднощі були лише сходинками до великої мети!

Привітання для сестри

Дівчинко моя, вітаю тебе з Днем брата і сестри! Ти моя віддана подруга, моя надія і світло в темряві. Бажаю тобі лишатися такою справжньою і неймовірною, не боятися бути собою і завжди знаходити красу навіть у буденному.

***

Сестричко, ти — моя найкраща частинка цього світу! Бажаю тобі не втрачати віри у себе, йти за своїми бажанням і щодня знаходити чудеса! З Днем брата і сестри тебе!

Привітання для обох

Ви — дві найважливіші частинки мого життя. Бажаю вам тепла та радості, сили змінювати цей світ на краще, разом і кожному на своєму шляху! З Днем брата і сестри, мої рідні!

***

Сестричко мила, ніжна, рідна, Твоя любов така безцінна! Нехай усмішка твоя квітне, Життя твоє хай буде гідне. *** Братик/сестричко, це твій день чарівний, Хай буде шлях твій світлий, ясний. Ти мій союзник, рідна душа, Нехай не торкнеться тебе біда.

