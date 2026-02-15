День чествования участников боевых действий на территориях других государств 2026: дата и мероприятия

Каждый год 15 февраля в Украине чествуют тех, кто, выполняя свой воинский долг, прошёл через огонь чужих войн.

Эта дата не случайна — именно в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана, войны, за которую Украина заплатила жизнями тысяч своих солдат.

Подробнее о Дне чествования участников боевых действий на территориях других государств 2026— в материале.

15 февраля 2026 — День чествования участников боевых действий на территориях других государств

День чествования участников боевых действий на территориях других государств был официально установлен Указом Президента Украины в 2004 году.

После Второй мировой войны советские войска участвовали в 24 локальных конфликтах в 16 странах, но самой масштабной и трагической стала война в Афганистане, которая длилась десять лет, с 1979 по 1989 год.

Через афганский ад прошли десятки тысяч солдат: из 620 тысяч советских военнослужащих более 150 тысяч были украинцами.

Более 15 тысяч военных погибли, а для Украины эта война имела особенно трагический итог: было потеряно более четырёх тысяч жизней.

Сегодня в Украине живут более 150 тысяч ветеранов афганской войны, более восьми тысяч из них имеют ранения, а более шести тысяч стали инвалидами.

Мероприятия ко Дню чествования участников боевых действий на территориях других государств 2026

15 февраля обычно в столице возлагают цветы к Мемориалу воинам Украины, погибшим в Афганистане.

В храмах и монастырях совершаются молитвы за погибших и живых участников боевых действий и их семьи.

Отметим, что хотя войну в Афганистане часто называют захватнической, для солдат она была исполнением долга перед государством.

Многие афганцы в 2014 году одними из первых стали добровольцами на востоке Украины и до сих пор защищают нашу страну от России. И сегодня среди них есть те, кто отдал свою жизнь за Украину.

