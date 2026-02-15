Стиль життя Свята

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 2026: дата і заходи

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Лютого 2026, 09:00 2 хв.
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь