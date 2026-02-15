День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 2026: дата і заходи

Щороку 15 лютого в Україні вшановують тих, хто, виконуючи свій військовий обов’язок, пройшов через вогонь чужих воєн.

Ця дата не випадкова – саме цього дня у 1989 році завершилося виведення радянських військ з Афганістану, війни, за яку Україна заплатила життями багатьох своїх солдатів.

Більше про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 2026 — у матеріалі.

15 лютого 2026 — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав був офіційно встановлений Указом Президента України у 2004 році.

Після Другої світової війни радянські війська брали участь у 24 локальних конфліктах у 16 країнах, але наймасштабнішою та найтрагічнішою стала війна в Афганістані, яка тривала десять років, з 1979 по 1989.

Через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдат: з 620 тисяч радянських військовослужбовців понад 150 тисяч були українцями.

Більше 15 тисяч військових загинули, а для України ця війна мала особливо трагічний підсумок: було втрачено понад чотири тисяч життів.

Сьогодні в Україні живуть понад 150 тисяч ветеранів афганської війни, понад вісім тисяч із них мають поранення, а понад шість тисяч отримали інвалідність.

Заходи на День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 2026

15 лютого зазвичай у столиці покладають квіти до Меморіалу воїнам України, полеглим в Афганістані.

У храмах та монастирях правлять молитви за загиблих і живих учасників бойових дій та їхні родини.

Зауважимо, що хоча війну в Афганістані часто називають загарбницькою, для солдатів вона була виконанням обов’язку перед державою.

Багато афганців у 2014 році одними з перших стали добровольцями на українському Сході і дотепер захищають нашу державу від Росії. І сьогодні серед них є ті, хто віддав своє життя за Україну.

