День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС 2025: памятная дата, которая объединяет всех

14 декабря 2025 года Украина вновь будет отмечать День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС — людей, которые ценой своей жизни и здоровья остановили крупнейшую техногенную катастрофу двадцатого столетия.

Больше о празднике и новых инициативах Верховной Рады и Парламента Украины по чествованию участников ликвидации аварии на ЧАЭС — читай в материале.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 2025: дата

26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, выбросив в воздух огромные дозы радиации. Начиная с первых часов после аварии тысячи людей — инженеров, военных, спасателей, медиков, строителей и других добровольцев — пытались остановить катастрофу.

Всего, по разным данным, к ликвидации аварии было привлечено около 600 000 человек.

Дату 14 декабря для их чествования выбрали не случайно: именно в этот день 1986 года завершили строительство защитного саркофага — огромной бетонной оболочки над разрушенным реактором. Именно тогда ликвидаторы отметили свою первую победу.

А в 1994 году чернобыльские общественные организации обратились к руководству государства с предложением установить День чествования ликвидаторов. Официального решения тогда не приняли, и ликвидаторы начали отмечать эту дату сами.

Лишь в 2006 году государство закрепило её официально: Указом Президента от 10 ноября 2006 года 14 декабря стало Днём чествования участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

С тех пор в этот день по всей Украине проводятся памятные мероприятия — панихиды и минуты молчания, тематические выставки, награждения и чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

Читать по теме Авария на ЧАЭС: годовщина трагедии и новая ядерная угроза со стороны РФ Рассказываем о самой большой техногенной катастрофе 20-го века — взрыве на Чернобыльской АЭС.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 2025: новая инициатива правительства

4 декабря 2025 года Парламент Украины принял постановление, посвящённое чествованию ликвидаторов Чернобыльской аварии и подготовке к 40-м годовщинам трагедии, которые наступят 26 апреля 2026 года.

Этот документ подчеркивает: Чернобыль — катастрофа планетарного масштаба, о чём прямо говорится в Конституции Украины.

Главной целью постановления является достойно отметить мужество и самопожертвование ликвидаторов и усилить государственную поддержку людей, пострадавших из-за аварии.

К юбилейной дате предлагается объявить 2026 год Годом чествования ликвидаторов и памяти жертв Чернобыля.

А также: создать государственную памятную награду, рассмотреть награждение ликвидаторов государственными наградами, разработать комплексную государственную программу поддержки пострадавших.

Все эти меры направлены на то, чтобы отдать должное тем, кто ценой жизни и здоровья сдержал катастрофу. И вновь напомнить миру о трагедии, которая изменила жизнь миллионов.

Читай также: истории местных о выживании в оккупации Чернобыля поражают и вызывают уважение.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!