День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2025: пам’ятна дата, що єднає всіх

14 грудня 2025 року Україна вкотре відзначатиме День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС — людей, які ціною свого життя й здоров’я зупинили найбільшу техногенну катастрофу двадцятого сторіччя.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2025: дата

26 квітня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, виділивши в повітря величезні дози радіації. Починаючи з перших годин після аварії тисячі людей – інженерів, військових, рятувальників, медиків, будівельників й інших добровольців намагалися зупинити катастрофу.

Всього за різними даними, до ліквідації аварії було залучено близько 600 000 осіб.

Дату 14 грудня для їхнього вшанування обрали не випадково: саме цього дня 1986 року завершили спорудження захисного саркофага — величезної бетонної оболонки над зруйнованим реактором. Саме тоді ліквідатори святкували свою першу перемогу.

А у 1994 році чорнобильські громадські організації звернулися до керівництва держави з пропозицією встановити День вшанування ліквідаторів. Офіційного рішення тоді не ухвалили, і ліквідатори почали відзначати цю дату самі.

Лише у 2006 році держава закріпила її офіційно: Указом Президента від 10 листопада 2006 року 14 грудня стало Днем вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відтоді у цей день по всій Україні проводяться пам’ятні заходи — панахиди й хвилини мовчання, тематичні виставки, нагородження і вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2025: нова ініціатива уряду

4 грудня 2025 року Парламент України ухвалив постанову, присвячену вшануванню ліквідаторів Чорнобильської аварії та підготовці до 40-х роковин трагедії, що настануть 26 квітня 2026 року.

Цей документ підкреслює: Чорнобиль — катастрофа планетарного масштабу, про що прямо сказано в Конституції України.

Головною метою постанови є гідно відзначити мужність і самопожертву ліквідаторів та посилити державну підтримку людей, які постраждали через аварію.

До ювілейної дати пропонується оголосити 2026 рік Роком вшанування ліквідаторів і пам’яті жертв Чорнобиля.

А також: створити державну пам’ятну відзнаку, розглянути нагородження ліквідаторів державними нагородами, розробити комплексну державну програму підтримки постраждалих.

Усі ці заходи мають на меті віддати належну шану тим, хто ціною житті та здоров’я стримав катастрофу. І вкотре нагадати світу про трагедії, що змінила життя мільйонів.

