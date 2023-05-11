Истории от местных о выживании в оккупации Чернобыля поражают и вызывают уважение

24 февраля со стороны Белоруси заходят колонны российских танков. Одной из первых целей врага стал захват Зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС. Это стало едва ли не самым ярким примером ядерного шантажа всех времен.
На станции в заложниках оказались около 200 человек. Сотрудники работали под дулами автоматов, чтобы не допустить самой масштабной с 1986 года аварии.
Тогда мы уже действительно увидели, что вряд ли это скоро закончится, потому что шла гусеничная техника и она шла непрерывно 8 часов. Понимаете? — вспоминает директор медцентра Чернобыля Владимир Вдовиченко.
Тогда мы уже действительно увидели, что вряд ли это скоро закончится, потому что шла гусеничная техника и она шла непрерывно 8 часов. Понимаете? — вспоминает директор медцентра Чернобыля Владимир Вдовиченко.
Даже в оккупации сотрудники умудрялись передавать полезную информацию о перемещении врага, количестве и типах техники. И именно благодаря гражданским разведчикам удалось уничтожить немало российского железа.
Местные жители Чернобыля рассказывают, что сложнее всего было жить месяц в информационном вакууме — новостей не было совсем. О зверствах оккупантов местные узнали только после деоккупации.
Зону отчуждения освободили еще в апреле прошлого года, но последствия пребывания российских оккупантов придется убирать годами.
По оценке Миндовкілля, общий ущерб от деятельности россиян — 135 миллионов долларов. Но сообщения о помощи от международных партнеров дарят надежду.
Напомним, ранее мы рассказывали истории работников ЧАЭС о пережитом во время войны.
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