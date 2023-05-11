Історії від місцевих про виживання в окупації Чорнобиля вражають і викликають повагу

24 лютого з Білорусі заходять колони російських танків. Однією з перших цілей ворога стала Зони відчуження і Чорнобильська АЕС. Це став чи не найяскравіший приклад ядерного шантажу всіх часів.

На станції в заручниках опинилися близько двохсот людей. Співробітники працювали під дулами автоматів, аби не допустити наймасштабнішої з 1986 року аварії.

Тоді ми вже дійсно побачили, що наврядчи це швидко закінчиться, тому що йшла гусенична техніка, і вона йшла безперервно 8 годин. Розумієте? — пригадує директор медцентру Чорнобиля Володимир Вдовиченко.

Навіть в окупації співробітники примудрялися передавати корисну інформацію про переміщення ворога, кількість і тип техніки. І саме завдяки цивільним розвідникам вдалося знищити чимало російського залізяччя.

Місцеві жителі Чорнобиля розповідають, що найскладніше було жити місяць в інформаційному вакуумі — новин не було зовсім. Про звірства окупантів місцеві дізналися лише після деокупації.

Отже, деокупували Зону відчуження ще торік, у квітні, але наслідки перебування російських окупантів доведеться прибирати роками.

За оцінкою Міндовкілля, загальні збитки від діяльності росіян — $135 мільйонів. Але повідомлення про допомогу від міжнародних партнерів дарують надію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії працівників ЧАЕС про пережите під час війни.

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