День города Буча 2025: дата, программа празднования и история основания

Буча — это один из городов-героев, мужественно устоявший во время российской агрессии на его территории. Читай в материале, когда празднуют День города Буча, какая программа мероприятий ждет горожан и историю основания города.

День города Буча 2025: дата и программа мероприятий

День города Буча в этом году отмечается 20 сентября и в этом году ему исполняется 127 лет. Хотя официальной информации о проведении конкретных мероприятий не было, все же кое-что уже известно.

Празднование начнется в 12:00 с локаций, интерактивов и развлечений для детей и взрослых в Бучанском городском парке. Детали программы будут дополнительно анонсированы впоследствии.

Кульминацией этого события станет большой концерт под открытым небом с участием народного артиста Украины Степана Гиги, который подарит незабываемые впечатления. Мероприятие обещает стать ярким событием для жителей и гостей, объединяя развлечения, музыку и праздничную атмосферу.

День города Буча: история основания

История Бучи уходит в XVII век. Ранее на этой территории было село Яблонька, первое упоминание о котором датируется 1630 годом. Современное название города впервые упоминается как река у Яблоньки.

Поселок Буча возник в 1898 году вокруг полустанка во время строительства Киево-Ковельской железной дороги, быстро развиваясь благодаря живописной местности. В XX веке это место стало дачной зоной с лесами, чистым воздухом и прудом.

В 1938 году получила статус поселка городского типа, а в 2006-2007 годах — статус города. Развитие продолжалось: строились заводы, школы, парки. Во время Украинской революции Буча была частью УНР, позже – советской Украины.

После независимости город активно перестраивался: появились школы, стадионы, парки, фестивали. В 2022 году город-герой пострадал от российской оккупации, но постепенно восстанавливается и развивается и дальше, одновременно принимая беженцев.

