День міста Буча 2025: дата, програма святкування та історія заснування

Буча — це одне з міст-героїв, що мужньо вистояло під час російської агресії на його території. Читай у матеріалі, коли святкують День міста Буча, яка програма заходів чекає на містян та історію заснування міста.

День міста Буча 2025: дата та програма заходів

День міста Буча цього року відзначається 20 вересня, і цього року йому виповнюється 127 років. Хоч офіційної інформації щодо проведення конкретних заходів не було, все ж дещо уже відомо та відбудеться.

Святкування розпочнеться о 12:00 з різноманітних локацій, інтерактивів та розваг для дітей і дорослих у Бучанському міському парку. Деталі програми будуть додатково анонсовані згодом.

Кульмінацією цієї події стане великий концерт просто неба за участі народного артиста України Степана Гіги, який подарує незабутні враження. Захід обіцяє стати яскравою подією для жителів та гостей, поєднуючи розваги, музику та святкову атмосферу.

День міста Буча: історія заснування

Історія Бучі сягає XVII століття. Раніше на цій території було село Яблунька, перша згадка про яке датується 1630 роком. Сучасна назва міста вперше згадується як річка біля Яблуньки.

Селище Буча виникло 1898 року навколо полустанку під час будівництва Києво-Ковельської залізниці, швидко розвиваючись завдяки мальовничій місцевості. У XX столітті це місце стало дачною зоною з лісами, чистим повітрям та ставком.

У 1938 році отримала статус селища міського типу, а 2006-2007 роках — статус міста. Розвиток тривав: будувалися заводи, школи, парки. Під час Української революції Буча була частиною УНР, пізніше – радянської України.

Після незалежності місто активно розбудовувалося: з’явилися школи, стадіони, парки, фестивалі. У 2022 році місто-герой постраждало від російської окупації, але поступово відновлюється та розвивається й надалі, водночас приймаючи біженців.

