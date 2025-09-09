День Хмельницького 2025: дата свята та цікавинки подільського міста

Хмельницький — миле й неповторне у своїй затишній красі місто на Поділлі, на березі Південного Бугу. Воно навряд чи вразить тебе старовинною архітектурою, зате точно полонить серце своїми скульптурними родзинками та неповторними природними куточками й парками. У 2020 році саме Хмельницький був визнаний найкращим серед усіх українських міст за рівнем комфорту проживання. Коли святкують День міста Хмельницького та яка програма заходів очікується — читай у матеріалі.

День Хмельницького 2025

День міста Хмельницький відзначається в останні вихідні вересня.

У 2025 році Хмельницькому виповниться 594 роки. Святкування Дня міста заплановане на останню суботу місяця — 27 вересня.

Місто, як зрозуміло з назви, нарекли на честь гетьмана Богдана Хмельницького, проте нога цього славетного вояка й не ступала на його вулиці. Під час війни 1648-1657 років гетьман навідував околичні містечка — Старокостянтинів, Меджибіж, які мали неабияке військове та оборонне значення, а от Плоскирів (перша історична назва міста) його не цікавив. Але тепер у Хмельницькому встановили найбільшу в Україні кількість пам’ятників гетьману — їх аж чотири, він тут чи не на кожному кроці.

Проте, це не єдина родзинка славетного міста. В парку імені Чекмана створений унікальний майданчик для дітей, оформлений скульптором Миколою Мазуром. Митець населив його величезними фігурами дитячих іграшок: Вертоліт, Велосипед, машини Ретро, Паротяг та інші — усі вони створені з металолому, мають реалістичний вигляд, а головне — з ними дійсно можна гратися. Хмельницький пишається тим, що володіє найбільшою колекцією оригінальних скульптур Мазура.

А ще в парку Чекмана молодята лишають замки з іменами, ініціалами та сердечками. Тут сотні таких символічних знаків вічної любові. Тепер їх чіпляють до інсталяції у вигляді обручок.

Цікаві пам’ятки у місті: тюремний замок

Цікаво, що так звана “тюрма” є найдавнішою спорудою Хмельницького, яка збереглася до наших днів. Для багатьох корінних хмельничан та ще проскурівчан вона давно стала своєрідним орієнтиром у центрі міста. Тут і досі можна почути звичні фрази: “Зустрінемося біля тюрми”, “…та там, навпроти тюрми…”, “Підійду до тюрми й зателефоную…”.

Як розповідає місцевий історик Сергій Єсюнін, у середньовіччі в’язнів зазвичай тримали в замках чи фортецях. Якщо ж таких споруд у місті не було, то поряд із ратушею облаштовували муровану камеру для ув’язнених. У XVIII столітті на вулиці Кам’янецькій у Проскурові з’явився арештантський будинок. Спершу це була невелика одноповерхова будівля з однією камерою, де разом утримували чоловіків, жінок та неповнолітніх. Згодом, коли місто стало повітовим центром, ця споруда виявилася занадто малою для всіх засуджених, яких звозили з усього повіту.

Фото: Суспільне

Є в місті власний майдан Незалежності, на якому у 2011 році встановили надзвичайно оптимістичну та колоритну композицію Віра. Надія. Любов. Берегині роду людського височіють над площею, розкинувши руки, як птахи — крила, а їхні тендітні постаті ніби захоплені в момент стрімкого руху вперед.

Історія міста Хмельницький

Хмельницький здавна відомий як знаний торговельний центр, один з найбільших у Європі, на базарах якого оберталися мільйони гривень. Та й перша згадка про місто пов’язана з грошима: у 1431 році польський король Владислав ІІ Ягайло дав своєму васалу Янові Чанстуловському 100 гривень на володіння двома селами, одне з яких — Плоскирівці — й стало основою сучасного міста.

За часи свого існування місто встигло побувати в складі кількох держав: Польського королівства, Речі Посполитої, Османської та Російської імперії, Української держави Богдана Хмельницького. Воно завжди було багатонаціональним і мультикультурним.

На початку 19 століття у місті було менш як п’ятсот будинків, проте вже тоді Плоскирів вважався рекордсменом з виготовлення… мішків. Ряднину для них тут виготовляли мільйонами аршин. Такий шалений попит на мішки пояснювався просто: в місті активно торгували вирощеним на Поділлі зерном та сіллю, яку везли з Криму до Європи.

Сприяло розвитку торгівлі й прокладання залізниці. Ще у 1870 році Проскурів (друга назва міста) з’єднали з Києвом та Західною Європою, а також з Одесою, де був розташований найбільший в країні чорноморський порт.

Не дивно, що традиція вигідно торгувати та дешево купувати в Хмельницькому збереглася і дотепер.

Що відомо про святкування Дня Хмельницького

Програма Дня міста Хмельницький на 2025 рік наразі не опублікована, оскільки це свято традиційно відзначається в останні вихідні вересня, а до цього часу ще далеко. Зазвичай, інформація про програму з’являється ближче до дати проведення святкування, тому слідкуйте за офіційними повідомленнями від міської ради або на місцевих інформаційних ресурсах.

Фото з сайту Moemisto

Раніше ми розповідали про День міста Вінниця 2025: коли святкують, і цікавинки з історії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!