Стиль жизни Праздники

День города Каменское-2025 на Днепропетровщине: как и когда отмечают праздник единства и победы

Ольга Петухова, редактор сайта 08 сентября 2025, 18:30 3 мин.
день города каменское
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь