День города Каменское-2025 на Днепропетровщине: как и когда отмечают праздник единства и победы

Каменское на Днепропетровщине — один из самых мощных металлургических центров Украины, заветная цель врага, который стремится покорить ключевые промышленные регионы нашей страны.

Во времена СССР город носил название Днепродзержинск в честь советского чекиста и кровавого террориста Феликса Дзержинского, а сегодня вернул свое историческое имя — Каменское.

Жители города гордятся тем, что Каменское является малой родиной выдающихся спортсменов — чемпиона мира по тяжелой атлетике Владислава Бойко и олимпийца-боксера Андрея Сиверина — и воспитывает новое поколение будущих украинских звезд.

Когда День города Каменское

День Каменского традиционно отмечают в третью субботу сентября, в 2025 году это 20 число.

Но обычно программа празднования не ограничивается одним днем, а охватывает еще и два-три дня до этого. Именно так было в прошлом, 2024 году.

Ранее праздник приходился на 3 июня, в день, когда поселение впервые получило официальный статус города в революционной России (в 1917 году).

Однако в 2010 году дату перенесли: Украина стремится отойти от советской пропаганды и символики, так что новая дата позволила отмечать праздник в действительно историческом контексте.

На самом деле Каменское отсчитывает свою историю с 1750 года, когда на берегах Днепра, на участке с самым глубоким фарватером, возникло первое постоянное поселение. Итак:

В 2025 году Каменскому исполняется 275 лет.

План мероприятий ко Дню города Каменское

Программа мероприятий ко Дню города-2025 пока не обнародована: Днепропетровщина изо дня в день становится объектом обстрелов россиян, поэтому организация массовых мероприятий связана с повышенным риском для горожан и гостей города.

Но об отмене торжества в открытых источниках информации нет, и можно предположить, что празднование Дня города Каменское все же состоится.

Оглядываясь назад, напомним, что в прошлом году на праздник можно было посетить театрализованную экскурсию по исторической части города, Музей истории города пригласил на выставку, а все желающие могли задонатить, приобщившись к благотворительному марафону в пользу ВСУ.

Также в культурных заведениях Каменского прошли концерты и представления.

